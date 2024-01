A Trapani è ancora incubo acqua inquinata. La soluzione? Rifare le condotte nuove

10/01/2024 06:00:00

A Trapani tanti cittadini tra Piazza XXI Aprile e la via Nausica continuano a vivere il loro incubo da settimane. Non possono usare l'acqua di casa per bere, cucinare o per l'igiene personale a causa di infiltrazioni nella rete idrica di reflui fognari. L'unico rimedio al momento è quello di comprare le autobotti. Il Comune continua le ricerche dei punti di perdita sezionando i tratti dove fare le verifiche.

Le ultime analisi fornirebbero rassicurazioni sulla potabilità dell'acqua. Una situazione che è frutto di una progettazione errata, con le fognature che dovrebbero trovarsi molto più in basso rispetto alla rete idrica e che sono, invece, alla stessa quota. La soluzione? Rifare la nuova rete idrica e la rete fognaria, lavori però che "spettano all'Ato Idrico - afferma il sindaco Tranchida - e che non sono finanziati dal PNRR".

Sulla situazione dell'acqua abbiamo sentito il consigliere comunale di opposizione Tore Fileccia: "Nessuna compagine politica vuole fomentare più di tanto, visto che la situazione è grave da se. Che le fognature di Trapani siano state realizzate, per questioni di sottosuolo in una determinata maniera è un fatto conosciuto da decenni, quello che mi chiedo è che cosa ha fatto il governo Tranchida in questi anni per trovare una soluzione ed evitare questi problemi".

"E' diventato un fatto di cronaca a livello nazionale, e quasi quasi l'interesse dell'amministrazione era dimostrare se Fileccia aveva o no chiamato Mediaset - continua Fileccia -. Ieri ho visitato cinque scuole, in due mi hanno fatto entrare nelle altre no, nonostante mi sia qualificato come consigliere comunale. Dopo aver mandato delle pec ai dirigenti ritornerò, per aprire il rubinetto e vedere com'è il colore dell'acqua, perché lì ci vanno a scuola i figli di tutti. Io voglio stare tranquillo, mi sia consentito di verificare che l'acqua sia buona nelle scuole". Qui l'intervista integrale a Fileccia:

E sull'acqua inquinata a Trapani oltre a Fileccia abbiamo sentito il dirigente del Comune Orazio Amenta che spiega qual è la situazione attuale. "Sezionando le diverse condotte, stiamo andando per tentativi e comunque abbiamo ottenuto dei risultati - le parole di Amenta -. Alcune utenze sono, infatti, tornate alla normalità, altre, invece mostrano un trend in diminuzione, questo significa che il problema si sta piano piano risolvendo. Evidentemente se la condotta è sporca ha bisogno di un po' prima di pulirsi". Riguardo alle cause della contaminazione Amenta è chiaro: "Trapani ha una situazione della rete idrica e fognaria paradossale. Siccome il livello della falda è molto basso, la fognatura doveva essere realizzata secondo la legge in profondità e invece è stata fatta allo stesso livello della rete idrica. Nel momento in cui c'è una commistione tra rete fognaria e rete idrica c'è il problema dell'inquinamento che c'è sempre stato e sempre ci sarà fin quando non si interverrà con interventi infrastrutturali che costano milioni di euro". Qui l'intervista integrale ad Amenta.

Siciliacque sospende l'erogazione dell'acqua a Trapani e in altri sei comuni - Intanto Siciliacque comunica la sospensione dell'erogazione idrica in ben sette comuni del Trapanese. Il 16 gennaio per degli interventi di manutenzione urgente la distribuzione dell’acqua a Trapani e in altri sei comuni dell’hinterland sarà sospesa a causa di “una interruzione Enel presso la centrale Diga Garcia” che comunque offrirà l’occasione “per eseguire due interventi di manutenzione urgente lungo l’adduttore Garcia in contrada Acquilotti (Salemi) e in contrada Gulfotta (Sambuca di Sicilia)”. Lo comunica il direttore operativo di Siciliacque, Massimo Burruano, in una nuova PEC inviata ai comuni interessati. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno consentito l'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, l'interruzione dell'esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro (rami alto e basso) è posticipata al giorno 16 gennaio”.