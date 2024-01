CicloCross: il giovane Pietro Russo vince il Trinacria Cross

10/01/2024 10:50:00

Weekend straordinario per la Zeen-Star Cycling Lab che, in quel di Sant’Alessio Siculo (ME) ha conquistato tre maglie. Il Trinacria Cross, gara valida come 4a tappa della Coppa Sicilia 2023-24 di ciclocross e come prova unica del campionato regionale di ciclocross, ha decretato vincitore Pietro Russo nella categoria Junior Master Sport. Una prova di grande costanza in un circuito veloce ma anche tecnico. Vincitori della Coppa Sicilia invece Ninni Stella per la categoria M2 ed Enrico Bendici per la classe M3, arrivato davanti di appena un punto al suo rivale in classifica. Terzo posto in classifica nella categoria M4 per Felice La Grutta, che ha dovuto fare i conti con un problema meccanico che lo ha costretto a cambiare bicicletta e perdere, dunque, del terreno sui suoi avversari. Al debutto nel ciclocross Francesco Torrente, che si è piazzato al 18° posto assoluto in gara.

“Con immenso piacere all’alba della nuova stagione agonistica 2024 festeggiamo i primi traguardi agonistici anche se nel ciclocross. Sono orgoglioso di atleti, Ds e staff, non potrei augurarmi di meglio e sono ducioso che questo sia il trampolino di lancio per una stagione stellare” ha dichiarato il presidente Francesco Stella.