Maltempo in Sicilia, due famiglie messe in salvo 

11/01/2024 13:06:00

Continua l'ondata di maltempo in Sicilia, dove le forti piogge alimentate dal ciclone in transito sul Mediterraneo centrale si sono estese nella notte.

Il maltempo sta provocando danni e disagi nella Sicilia orientale, tra Messina e Catania, dove si sono verificate le precipitazioni più intense e abbondanti.

Due famiglie sono state messe in salvo da volontari della Protezione civile regionale a Mascali, area del Catanese, con Riposto e Giarre, colpita da un violento nubifragio. La prima famiglia, composta da tre adulti e un bambino, si trovava bloccata dall'acqua alta all'interno della propria abitazione ed è stata soccorsa da quattro volontari del Nucleo operativo emergenza Sicilia portata in Municipio. A Palazzo Comunale sono state portate anche una madre e la sua bambina. Una terza famiglia risulta attualmente bloccata a casa, sempre a Mascali, dove l'acqua ha raggiunto un'altezza di circa 80 centimetri. Le operazioni di assistenza e soccorso sono in corso.



Su richiesta dei Vigili del fuoco, avanzata alla Soris di Palermo nel pomeriggio, sono state attivate altre tre squadre per dare supporto con le pompe idrovore a drenare centinati e garage. La sala operativa della Protezione civile regionale della Sicilia, in costante contatto con i responsabili e gli amministratori comunali, sta monitorando costantemente la situazione, coordinando gli interventi e garantendo il massimo supporto ai Vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Catania hanno fatto fronte a oltre 50 chiamate di soccorso per danni d'acqua a condomini, appartamenti e garage. Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all'interno delle loro autovetture a Riposto ed è stato necessario soccorrerle.

Il maltempo continuerà anche domani, soprattutto in Calabria e Sicilia con forti temporali al mattino tra le isole Eolie e la Sicilia orientale. Tuttavia, già dal pomeriggio di venerdì le condizioni meteo inizieranno a migliorare e nel weekend tornerà a splendere il sole, seppur con un brusco calo delle temperature che scenderanno in tutto il Sud su valori tipicamente invernali.