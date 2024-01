Pioggia e temporali in Sicilia. Anche oggi allerta meteo gialla

11/01/2024 07:00:00

Pioggia e temporali in Sicilia. Anche per oggi, giovedì 11 gennaio, la protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla per le condizioni meteo avverse.

Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi

cumulati deboli o puntualmente moderati. Sono previste anche forti raffiche di vento sulle coste. Nevica oltre i 1500 metri.

In provincia di Trapani, in particolare, sono queste le previsioni.

Giovedì 11 Gennaio: giornata prevalentemente piovosa, temperature comprese tra 12 e 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo precipitazioni a carattere di pioggia debole al mattino, pioggia diffusa o rovesci al pomeriggio, fenomeni a carattere di rovescio o temporale alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 12, mentre la minima a mezzanotte sarà di 12°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1800m alle ore 17 e la quota neve minima sarà 1560m alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità di circa 23km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 27km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 23 e sarà di 4460m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 129W/mq.

Venerdì 12 Gennaio: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, min 11°C, max 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo rovesci di pioggia al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 11°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 1490m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1450m, alle ore 5. I venti saranno moderati da Nord-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 12km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 33km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 3540m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.4, corrispondente a 397W/mq.