Sicilia, con la norma del M5S la Regione istituisce lo Sportello Unico per la Disabilità

12/01/2024 02:00:00

Grazie ad una norma del Movimento 5 Stelle Sicilia, la Regione Siciliana istituisce lo Sportello Unico per la Disabilità con annesso portale web. La norma di cui è prima firmataria la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, mira ad offrire un servizio che, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, dia informazioni e orientamento sui servizi disponibili nella nostra Regione e negli altri Enti territoriali e aiuti a svolgere le pratiche amministrative-burocratiche e nelle mille difficoltà di orientamento nelle quali le persone con disabilità e i loro familiari da sempre incorrono.

Contestualmente verrà messo on line un apposito portale web dove trovare tutte le informazioni più utili e che renda lo Sportello Unico per la Disabilità accessibile a tutti.

"La misura - spiega Roberta Schillaci - agevolerà le famiglie con disabili a carico, evitando che siano stritolate dalle pastoie burocratiche. Si prevede un coordinamento tra uffici amministrativi ai vari livelli, comunali e regionali, per evitare che le famiglie vengano sballottate da un ufficio all’altro, spesso anche costrette a dover presentare più volte la stessa documentazione. L'obiettivo della misura è dare un riferimento univoco per l’informazione e l’orientamento sui servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali, il che rappresenterebbe un importante passo avanti verso una maggiore inclusione e tutela dei diritti delle persone con disabilità" - conclude la deputata ARS.

******

Contributo a fondo perduto per i defibrillatori negli impianti sportivi - Il via libera alla norma, tanto attesa dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e fondamentale per garantire la tutela della salute di chi pratica lo sport, è arrivato ieri all'Ars, nel contesto della legge finanziaria approvata a sala d'Ercole, grazie ad una norma firmata dalla deputata M5S Jose Marano.

"Nonostante l’obbligo della dotazione delle apparecchiature sanitarie sia in vigore da anni e da ultimo sia stato aggiornato con legge 116/2021 – afferma Jose Marano - sono ancora parecchie le strutture sportive siciliane prive di defibrillatori automatici o semiautomatici, unici dispositivi efficaci a contrastare prontamente un arresto cardiaco improvviso. Con questa norma andiamo incontro ad un obbligo delle associazioni sportive che vivono in condizione di carenza di risorse economiche, ma, soprattutto, garantiamo maggiore sicurezza nella pratica sportiva, considerato che se l’intervento dei soccorsi è tempestivo ed è disponibile un defibrillatore, la percentuale di salvezza per chi ha un arresto cardiaco può superare il 70%”.