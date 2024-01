Saldi invernali, per la CIFA Trapani una partenza al rallentatore 

13/01/2024 07:00:00

“Il forte maltempo in questi giorni in Sicilia occidentale ha influito sull’inizio dei saldi invernali facendo registrare un calo delle vendite del 25-30% rispetto allo scorso anno”. Questo quanto evidenziato da Vincenzo Modica, responsabile dell’area Commercio Settore Abbigliamento di CIFA Trapani.

Da venerdì 5 gennaio, secondo quanto stabilito dal Decreto regionale, sono infatti iniziati anche in Sicilia i saldi invernali 2024; si concluderanno a fine marzo, con l’inizio della primavera. Nonostante la crisi economica che negli ultimi mesi ha investito le famiglie italiane a causa di un aumento generalizzato dei prezzi, alcuni segnali di ripresa (vedi il leggero calo dell’inflazione) fanno ben sperare il settore dell’abbigliamento che negli ultimi anni, a causa dell’onda lunga relativa all’emergenza covid-19, ha subito una flessione; i saldi invernali sono così molto attesi sia dai consumatori, allettati, ovviamente, dall'idea di accedere ad acquisti a prezzi ribassati, che dagli esercenti.

“I primi giorni di inizio dei saldi –spiega Vincenzo Modica- sono molto importanti, fattori per lo più ‘emozionali’ spingono i consumatori ad acquistare non appena scattati i saldi. Purtroppo lo scorso weekend di inizio saldi ha coinciso con un forte maltempo che ha disincentivato gli acquisti. Comunque c’è fiducia e tempo per recuperare quanto perduto. Per le imprese che operano nel settore dell'abbigliamento, il periodo dei saldi, assume un ruolo importante per la sopravvivenza del comparto. Permette di monetizzare le giacenze di magazzino, offrendo occasioni di acquisti convenienti, per i consumatori. In un mercato sempre più "affollato", esigente e competitivo, quello dei saldi diventa un periodo significativamente interessante, sia sotto il profilo delle vendite, ma anche sotto il profilo di acquisizione di nuovi clienti, che una volta fidelizzati, contribuiranno a sostenere le vendite, anche nei periodi di vendite regolari”.

“I saldi rappresentano –sottolinea Gaspare Ingargiola, segretario provinciale di CIFA- una leva importante per dare una scossa alla nostra economia e ad un settore, quello dell’abbigliamento, che rappresenta un’eccellenza del “made in Italy”. La nostra Confederazione – aggiunge Ingargiola- invita altresì i cittadini, desiderosi di fare acquisti a buon prezzo, a non cadere in scelte sbagliate, si consiglia di confrontare i prezzi con quelli prima dell'inizio dei saldi”.