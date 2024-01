I fatti del 15 Gennaio: la crisi degli Houthi, elezioni a Taiwan, parte Trump

15/01/2024 06:58:00

E' il 15 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L'attenzione di tutti è ancora rivolta alla crisi degli Houthi. All’imboccatura del Mar Rosso si stanno confrontando la maggior potenza mondiale e ribelli in ciabatte

• L’Italia proclama la non-belligeranza. I nostri porti, intanto, fanno i conti con i contraccolpi della crisi

• Le elezioni a Taiwan sono state vinte da William Lai, il più duro nei confronti della Cina. Ieri una delegazione americana è stata in visita sull’isola. Pechino minaccia: «Le iniziative a favore dell’indipendenza saranno severamente punite»

• Oggi nello Iowa si terranno i caucus del partito repubblicano. Trump è dato per favorito. Ma lo Stato è finito sotto una tempesta di neve, le temperature sono scese a -20 e sarà dura raggiungere i seggi

• Francesco ha parlato per la prima volta del via libera alla benedizione delle coppie gay. Ha detto: «Noi benediciamo le persone, non il peccato». Ha fatto un esempio: «Quando benediciamo un imprenditore non ci chiediamo se ha rubato»





• Per Michele Misseri si avvicina il giorno della libertà. Finirà di scontare la pena a fine febbraio

• Durante il finesettimana ignoti hanno segato un due un autovelox a Martignana di Po, in provincia di Cremona. L’impianto avrebbe dovuto entrare in funzione nei prossimi giorni

• Il centrodestra non è ancora riuscito a mettersi d’accordo su chi candidare alle regionali. In ballo ci sono Sardegna, Basilicata, Piemonte e Abruzzo

• Gli americani sono sempre più frustrati e hanno perso la pazienza con Netanyahu, che respinge tutte le loro richieste. Biden e Netanyahu, non si parlano dal 23 dicembre,

Lev Rubinstein, figura della dissidenza sovietica e critico del Cremlino, è morto ieri all’età di 76 anni, sei giorni dopo essere stato investito da un’auto e gravemente ferito a Mosca

• Pare vi sia maretta in casa Ferragnez. A Chiara l’attacco di Federico ai giornalisti non è andato proprio giù

• Sabato durante una festa di matrimonio a Pistoia, un pavimento ha ceduto. Si è sentito un boato. Si è aperta una voragine. Decine di persone sono precipitate per almeno cinque metri, sino al piano terra, poi sono stati colpiti da pietre e travi di legno. I feriti sono almeno 35, tra cui alcuni bambini. I due sposini hanno passato la loro prima notte di nozze in ospedale

• Giovanna Pedretti, 59 anni, titolare di una pizzeria a Sant’Angelo Lodigiano, ha raggiunto le sponde del Lambro e si è suicidata

• Alla periferia di Roma due zingari hanno sparato da un’auto in corsa durante un regolamento di conti ed è morto un ragazzino di 14 anni, vicino a Palermo un ventenne è stato ammazzato di botte in una rissa tra coetanei

• Le sceneggiature originali del 1998 di due episodi di Friends sono state vendute all’asta per di 22 mila sterline

• Hiromi Rollin, la donna franco-giapponese che si presenta come compagna di Alain Delon, ha denunciato per tentato omicidio i tre figli dell’attore

• Agli Europei di short track di di Danzica, fenomenale prestazione di Pietro Sighel che ha vinto la prova dei mille metri,

• Tre le notizie salienti che arrivano dagli Australian open: Jannik Sinner è in salute; Novak Djokovic un po’ meno; Matteo Berrettini sta peggio di tutti e s’è ritirato prima ancora di scendere in campo per un problema al piede destro

• Prima giornata di ritorno in Serie A. Napoli Salernitana 2 a 1, Empoli battuto dal Verona, Monza strapazzato dall'Inter 5 a 1. Lazio Lecce 1 a 0, Fiorentina Udinese 2 a 2, il Bologna cede i tre punti al Cagliari che ne aveva proprio bisogno; uno 0-0 indolore fra Genoa e Torino; Milan facile (3-1) contro una Roma sconfitta ma combattiva

Titoli

Corriere della Sera: Parte Trump, show e minacce

la Repubblica: Il governo tradisce il Sud

La Stampa: Farmaci e liste d’attesa / più povero 1 italiano su 6

Il Sole 24 Ore: Bonus casa 2024 / Scontri, Irpef e durata / decidono i lavori / dopo lo stop al 110%

Il Messaggero: Centro Italia, sale l’Irpef regionale

Il Giornale: Vannacci in campo con la Lega

Qn: Schlein in lista? Malumori delle donne del Pd

Il Fatto: Ora vogliono impedire ai pm / di trovare prove nei telefonini

Libero: I matti della patrimoniale

Leggo: Assegno di inclusione al via

La Verità: Vogliono cacciare la Meloni / per mettere la patrimoniale

Il Mattino: Regionali, il braccio di ferro

il Quotidiano del Sud: Ilva, il tabù infranto da Urso

Domani: Meloni alla conquista del Veneto / Dopo Zaia Fdi sogna un doge nero