16 Febbraio: Italia da record all'Olimpiade. "Csm paramafioso", ira su Nordio

16/02/2026 07:04:00

E' il 16 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri l’Italia ha vinto altre quattro medaglie. Ha conquistato ventidue podi, superati i venti di Lillehammer 1994. È un’Italia da record

• A vincere l’oro sono state Federica Brignone nel gigante e Lisa Vittozzi nel biathlon. Argento per Moioli-Sommariva nello snowboard e bronzo per la staffetta maschile di fondo

• Referendum, Nordio al Mattino di Padova ha parlato del «sistema paramafioso del Csm», di «padrini» e di «mercato delle vacche». È polemica. Lui si difende: «Ho citato di Nino Di Matteo»



• «La Russia non è una superpotenza. È distrutta, la sua economia è a pezzi e i suoi stessi cittadini stanno fuggendo». Così a Monaco Kaja Kallas s’è scagliata contro Mosca

• L’Italia è stata invitata alla prima riunione del Board of Peace in qualità di osservatore. E a Meloni questa soluzione piace

• L’Iran, per placare l’ira di Trump, sta pensando di aprire il suo mercato alle imprese statunitensi. A cominciare dai giacimenti di petrolio e gas. In cambio vuole la revoca delle sanzioni

• Sabato un milione di persone sono scese in piazza – a Melbourne e a Londra, a Parigi e a Tokyo – per invocare la fine della dittatura di Teheran

• Bannon voleva far cadere papa Francesco chiedendo a Epstein di produrre un film tratto da un libro sui preti gay nella Chiesa

• Il 60 per cento degli italiani pensa che Trump sia coinvolto nello scandalo del finanziere-pedofilo

• I medici non concordano sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore guasto. Per l’ospedale Bambino Gesù di Roma Tommaso non è più idoneo ad un nuovo trapianto perché ha problemi a reni e polmoni. Ma per il Monaldi di Napoli è stabile, e perciò rimane in lista

• La piccola Beatrice sarebbe morta nella notte dal compagno della madre. Al mattino poi la madre l’avrebbe portata e casa, a Bordighera, e solo dopo avrebbe chiamato i carabinieri

• All’uscita dell’Esselunga di Bergamo, un romeno di 47 anni ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Non ci è riuscito ma le ha rotto una gamba. L’uomo è un senza tetto con problemi psichici

• A causa del maltempo l’arco degli innamorati di Melendugno è collassato in mare

• Christine Lagarde ha detto che la Bce è pronta a elargire prestiti a tutto il mondo per scalzare il dollaro

• Anthropic vale circa 380 miliardi di dollari, il doppio rispetto a sei mesi fa

• A sorpresa Antonella Clerici con The Voice of kids ha fatto più ascolti di C’è posta per te di Maria De Filippi

• A Yokohama, in Giappone, c’è un bar che dà da bere gratis a chi si licenzia

• Larry, il gatto di Downing Street, ha festeggiato 15 anni di servizio

• In Gran Bretagna piove da 45 giorni. Tanti i disagi a Londra e in campagna. Sta piovendo tanto anche a Roma

• L’ex ministro ucraino Galushchenko è stato arrestato mentre cercava di uscire dal Paese. È accusato di corruzione

• Fabrizio Corona è uscito ieri dall’ospedale. Aveva «un’infezione grasve». Oggi parteciperà a un evento a Napoli

• I sabotatori dei treni sono dei professionisti: hanno scelto luoghi senza telecamere, conoscevano i punti strategici e sapevano quali cavi bruciare. Piantedosi ha convocato il Comitato nazionale ordine e sicurezza

• Undici anni dopo aver ucciso il compagno a Milano, Oksana Murasova ha accoltellato anche il suo nuovo partner. Non è in pericolo di vita

• Guarin Diaz, taccheggiatore colombiano di 90 anni attivo da almeno 52, è stato fermato alla Rinascente di Roma: aveva rubato articoli firmati per oltre mille euro

• Ilaria Cucchi ha postato il video della morte di Moussa Diarra

• A Foggia un uomo a preso a schiaffi il prof che aveva rimproverato la figlia

• Milan e Roma hanno pareggiato 2 a 2. Ieri hanno vinto Sassuolo, Parma e Bologna. Dodicesima sconfitta per il Toro

• Dopo l’errore in Inter-Juve – finita 3 a 2 – l’arbitro La Penna verrà fermato per un mese

• La coppia Bolelli-Vavassori ha vinto il doppio a Rotterdam. Hanno sconfitto Jebens-Ho con il punteggio di 6-3, 6-4

• La telecronaca di chiusura delle Olimpiadi è stata affidata ad Auro Bulbarelli

• Alcuni atleti, per pagarsi le Olimpiadi, arrotondano con OnlyFans

• Il team Star ha vinto l’All-Star Game. Ha battuto il team Stripes 47 a 21

• Andrea Bocelli sarà il superospite della serata finale di Sanremo

• Ilary Blasi si sposa. Il compagno Bastian Müller le ha fatto la proposta a Parigi, a San Valentino, con un bel solitario. Non resta che aspettare il divorzio ufficiale da Francesco Totti

• Sono morti il giornalista Michele Albanese (66 anni), il sociologo Giovanni Bechelloni (87), l’attore e doppiatore Pino Colizzi (88), il «nonno di internet» David Farber (91), il critico cinematografico Federico Frusciante (52), l’artista ungherese Dóra Maurer (88), l’editore Mario Palumbo (66), la studiosa di letteratura Margherita Pieracci Harwell (96), la donna più anziana della Lombardia Lucia Ronda (111), il gatto mascotte di Rovigo Rossini, l’amico di Liliana Resinovic Claudio Sterpin (86)



Titoli

Corriere della Sera: Olimpiade, Italia da record

la Repubblica: Inchino alla regina

La Stampa: «Csm paramafioso», ira su Nordio

Il Sole 24 Ore: Con il welfare produttività fino a +30%

Il Messaggero: Superdonne

Il Giornale: Brigate antifa

Leggo: Atto di Fede

Qn: «All Csm sistema papa-mafioso» / Bufera sulle parole di Nordio

Il Fatto: «Para mafiosi»: Nordio insulta / chi segue Falcone e Borsellino

Libero: Il clandestino da risarcire / già condannato 23 volte

La Verità: Brignone nella storia

Il Mattino: Trapianto, l’inchiesta si allarga

il Quotidiano del Sud: La musica (non) è finita

Domani: «Al Csm sistema para-mafioso» / Nordio delira, imbarazzo Meloni



