Record: diventano 14 le vittorie del Trapani Shark Futsal: Marsala e Mazara vincono

• Basket: gli Shark battono Treviglio 93-69 ed inanellano la 14° vittoria consecutiva che diventa il record della LNP A2. Un risultato certificato anche dalla presenza del Presidente della Lega Giovanni Petrucci che ha fatto visita ai granata assistendo al vittorioso match in compagnia del Presidente Valerio Antonini. “Mi voglio personalmente complimentare con la Trapani Shark - dichiara Petrucci - per i numeri impressionati che sta collezionando nell’arco di questa stagione. Vincere 14 partite consecutive e battere il precedente record, come è successo ieri sera, e leggere i numeri che sta collezionando Trapani, è solo la conferma del grande lavoro che il presidente Antonini sta portando avanti sin dal suo arrivo solo pochi mesi fa".

• Volley: in serie B1 la GesanCom Marsala Volley vince e convince in casa contro la Zero5 Castellana Grotte. In un match per nulla scontato le biancoazzurre di Coach Ciccio Campisi battono le pugliesi per 3-0 grazie ai parziali 25/12, 27/25 e 25/22. Avendo giocato di sabato, le marsalesi hanno dovuto attendere circa 24 ore il risultato dello scontro al vertice tra l'Energy Catania e l'Amando Volley, vinto dalle prime per 3-1. In virtù di questo risultato la GesanCom Marsala Volley, ad un match dal termine del girone di andata, si posiziona con forza al terzo posto in classifica. Una cavalcata verso le posizioni di testa che certifica l'ottimo lavoro svolto dalla nuova società che ha riunito le forze di due splendide realtà pallavolistiche in un unico soggetto sportivo il cui primo obiettivo stagionale era proprio l'abitare i piani alti della classifica. Adesso testa alla trasferta di Catania contro la Teams che potrebbe, oltre che confermare la posizione, addirittura migliorarla visto il turno di riposo di Arzano, e consentire al Team del Presidente Massimo Alloro la partecipazione alla prestigiosa Coppa Italia di categoria.

• Handball: sconfitta esterna nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’European Cup per l’Handball Erice, che ha perso il confronto con le spagnole del Granollers con il risultato finale di 34 a 27. Dopo una prima fase di equilibrio, le ericine hanno riscontrato fatica nella produzione offensiva del gioco, che ha portato così all’allungo delle padrone di casa sul finale del primo tempo. Nella seconda parte dell’incontro, le reti di Tarbuch non sono sufficienti per riaprire il match. La doppia sfida adesso si sposta in Sicilia, quando, sabato 20 gennaio a partire dalle 17.30, al PalaCardella, le Arpìe ericine ospiteranno Granollers per la sfida di ritorno, che deciderà il passaggio del turno.

• Atletica: la Polisportiva Marsala Doc si conferma, per il secondo anno consecutivo, Campione Regionale nel Grand Prix Fidal maschile delle Mezze-maratone, primeggiando su un lotto di circa duecento società di atletica leggera nella classifica generale stilata sulla base dei piazzamenti dei suoi tesserati nelle otto gare disputate nel corso del 2023. Un risultato assai prestigioso che premia la passione e la costanza degli atleti della società presieduta da Filippo Struppa, che è riuscita a conquistare, ancora una volta, il gradino più alto del podio superando la concorrenza di altre temibilissime squadre. A sancire il trionfo è stata la Maratonina di Ribera, dove gli atleti in maglia biancoazzurra hanno partecipato quasi in massa, sia con la squadra maschile che con quella femminile. E quest’ultima, al termine della stagione agonistica, ha conquistato un ottimo quinto posto nella classifica generale.

• Calcio: tre pareggi e due sconfitte per le squadre della provincia di Trapani nel Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. L'ottimo pareggio del Castellammare in casa contro l'Aspra per 1-1 consente loro di mantenere l'ultima posizione utile per i play-off promozione. Pareggiano per 1-1 anche la Folgore di Castelvetrano in casa contro la Supergiovane Castelbuono ed il Fulgatore in casa per 2-2 contro un rinato Mazara che Dino Marino sta sapientemente ricostruendo dalle sue stesse ceneri. I diversi arrivi in casa gialloblu degli ultimi giorni fanno ben sperare per le sorti del sodalizio mazarese in questo campionato. Complica il suo cammino l'Accademia Trapani che perde 2-1 in trasferta a Geraci e si posiziona sempre più in griglia play-out, ma la sconfitta più amara è quella del Mazara 46 che in casa perde lo scontro diretto contro il Pro Favara che si aggiudica la sfida con il risultato di 2-3. I mazaresi di Mister Domenicali perdono anche contatto in classifica con i diretti avversari agrigentini. In Promozione torna sconfitto da Cammarata il Marsala di Mister Totò Brucculeri. A segnare l'unico gol dei padroni di casa al 15' del primo tempo Ibra Bamba che fa uscire i suoi dalla zona bassa della classifica e rimanda i lilibetani a dieci punti dalla vetta dopo nove risultati utili consecutivi.

• Calcio femminile: nella 10° giornata del Campionato Regionale d’Eccellenza il Calcio Femminile Marsala batte al Nino Lombardo Angotta lo Junior Sport Lab per 3-1. Dopo il rapido vantaggio delle neroverdi con Cicirello, nel secondo tempo, le lilibetane di Mister Valeria Anteri ribaltano le sorti dell’incontro prima con la rete di Bernardini e poi con la brillante doppietta di Alcamo servita da due splendidi spunti visionari di Pisciotta. Le marsalesi, così, chiudono quest’ultima giornata di stagione regolare con una meritata seconda posizione in classifica in attesa di sviluppi sulla seconda parte della competizione che porterà la società vincitrice nella competizione di Serie C interregionale. Di seguito gli highlights del match:

• Futsal: la prima gara del girone H di ritorno, la 12ª del Campionato di serie B di Calcio a 5, si apre con le vittorie del Marsala Futsal 2012 di Mister Giacalone al PalaLivatino del Città di Gela per 2-4 e del Futsal Mazara di Mister Bruno in casa contro l'Acireale per 4-3. Due risultati che alla vigilia sembravano di facile lettura ed invece, vista la risicata classifica delle avversarie, sono divenuti match complicati e difficili dove il valore dei giocatori delle due compagini della provincia di Trapani ha davvero fatto la differenza e consentito l'importantissima acquisizione dell'intera posta in palio. Adesso, parte il conto alla rovescia per il match dei match, la sfida che il Marsala Futsal giocherà in casa contro il Futsal Mazara e che all'andata, nell'impianto mazarese, vide un pareggio per 5-5 divenuto stretto per i marsalesi che si trovavano in vantaggio sino agli attimi finali della contesa. Un match che decreterà quale delle due formazioni avrà realmente la possibilità di giungere in vetta alla classifica sino alla fine del torneo nelle more degli scontri diretti che si avvicenderanno contro il Mistral Meeting ed il Soverato Futsal.