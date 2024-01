A Marsala il convegno di Assoenologi su nuove tecnologie nel mondo del vino

17/01/2024 10:29:00

Si terrà domani, giovedì 18 gennaio, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso Ouverture Pellegrino al Lungomare Battaglia delle Egadi a Marsala, il convegno "Tecnologie innovative per il mondo del vino ed etichettatura ambientale, nutrizionale e degli ingredienti".

Interverranno per i saluti l'enologo Giacomo Manzo - Presidente di Assoenologi Sicilia; Benedetto Renda - Presidente Cantine Pellegrino; Antonio Rallo - Presidente Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia; Gaetano Aprile - Direttore IRVO; Felice Rosario Mattia - Direttore ICQRF Sicilia.

Su tecnologie innovative per il mondo del vino ci saranno i seguenti interventi:

La Biodiversità nel settore Vitivinicolo - Tommaso Tedeschi, 3Bee; L’importanza dell’accoglienza e delle vendite dirette - Matteo Ranghetti, Divinea - Wine Suite; WineBI e l’importanza dei dati nel settore vitivinicolo - Giacomo Barone, hiop.

Per quel che riguarda il focus su etichettatura ambientale, nutrizionale e degli ingredienti si affronterà il tema "La normativa per l’etichettatura dei vini" con Marco Giuri, Wine Lawyer e Legale Assoenologi Italia e poi ci sarà la presentazione SEL: il software di Goals Technologies per adempiere alla normativa, di Vincenzo La Sala, CEO Goals Technologies.