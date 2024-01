I fatti del 17 Gennaio: l'esonero di Mourinho, autopsia per Pedretti, Bologna a 30 all'ora

17/01/2024 06:47:00

E' il 17 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• A sorpresa la Roma ha esonerato Josè Mourinho e lo ha sostituito con Daniele De Rossi. Sconcerto e rabbia tra i tifosi giallorossi

• Prevista per oggi l’autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida dopo la pubblicazione di un post presumibilmente falso. Il marito non ha dubbi: la moglie, che già aveva problemi di ansia, non ha retto alla pressione mediatica. Selvaggia Lucarelli sospende il suo account su X





• Il prefetto di Biella ha ritirato il porto d’armi a Emanuele Pozzolo per comportamento incauto. Presto i risultati dello stub

• Per l’ex Ilva il governo ha scelto la strada dell’amministrazione straordinaria. Un decreto ad hoc prevede un commissario e un rafforzamento della cassa integrazione straordinaria. Domani l’incontro con i sindacati. Invitalia continua a trattare con ArcelorMittal per una separazione consensuale

• Per i 47 anni Giorgia Meloni ha ricevuto da parte dei suoi parlamentari un tavolo per la sua nuova casa

• In Veneto non passa la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Le Lega di Zaia si spacca. Anche il Pd non ha votato compatto

• Dal 4 dicembre, ovvero da quando è stato nominato capo di stato maggiore con Confoter, il generale Vannacci si è presentato in ufficio solo sei giorni

• A Bologna si va a 30 all’ora. È la prima città in Italia ad abbassare il limite di velocità. I cittadini non sono tanto contenti

• La procura di Cuneo ha chiesto a quella di Milano gli atti delle indagini sul caso del pandoro Balocco. Nelle prossime ore i pm di Milano solleveranno il conflitto di competenza territoriale

• Nel 2023 l’inflazione è scesa al 5,7 per cento. Nel 2022 era all’8,1 per cento

• Per San Valentino i Baci Perugina non avranno i messaggini d’amore. Al posto disegni inclusivi in grado di superare le barriere di lingua, età e cultura



• Il clamoroso trionfo in Iowa non basta a Trump. È volato nel New Hampshire per tenere un discorso (contro Haley) e poi a New York per il processo che lo vede imputato per diffamazione

• Dopo Siria e Iraq, l’Iran ha attaccato ieri il Pakistan, tra i morti anche due bambini. Gli Usa hanno bombardato altri obiettivi sensibili nello Yemen e gli Houthi hanno colpito un mercantile greco. Raid israeliani su Libano e Gaza

• Seul diventerà il nemico pubblico numero uno di Pyongyang. E Kim Jong-un lo vuole inserire nella costituzione

• Accolto da una standing ovation, Volodymyr Zelens’kyj è intervenuto al Forum di Davos. Non ha detto niente di nuovo. Ha chiesto armi e aiuti all’Ue e agli Usa per non soccombere a Putin. E poi ha parlato della conferenza per la pace

• Nel 2023 sono sbarcati in Italia 155mila migranti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato un aumento del 50 per cento rispetto al 2022

• Nel processo a Rosalia Messina Denaro non c’è stata alcuna richiesta di costituzione di parte civile né da enti locali, né da associazioni antimafia

• I Casamonica sono un clan di mafia. Lo ha confermato la Cassazione

• Strage di Viareggio, l’ex ad di Trenitalia Spataro si è costituito a Rebibbia. A quasi 15 anni dai fatti dei quali è accusato, è il primo e il solo manager a mettere piede in carcere

• Rosario Palermo, 63 anni, è stato condannato all’ergastolo per la morte di Agata Scuto, disabile di 22 anni, figlia della sua compagna, che 12 anni fa sparì da Acireale. Palermo l’aveva stuprata e messa incinta e, proprio per nascondere la gravidanza, l’aveva uccisa

• Franco Battaggia, ex datore di lavoro di Anica Panfile, la donna trovata cadavere nel Piave lo scorso maggio, è stato fermato per omicidio

• La Lav è furiosa perché ai padroni di un cane maltrattato il tribunale di Palermo ha dato 4 mesi di messa alla prova e una multa di 500 euro. Intanto in parlamento a febbraio è prevista la discussione in aula della proposta di legge per inasprire le pene

• Jovanotti è stato operato al femore. Sta bene ma, soprattutto, tornerà a camminare come si deve

• Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210, sta morendo. Il cancro al seno che la tormenta dal 2015 s’è diffuso alle ossa. L’attrice ha già dato disposizioni per i suoi funerali: «So che sembrano discorsi morbosi, ma me ne sto andando».

• È morto Giorgio Zito Bennato, il fratello minore dei cantautori Eduardo ed Eugenio. Aveva 74 anni

• Agli Australian Open Jannik Sinner batte il nederlandese Jesper de Jong per 3 set a 0 e si aggiudica il passaggio al terzo turno

• La Juventus ha battuto il Sassuolo per 3 reti a 0 e si piazza a -2 dell’Inter

Titoli

Corriere della Sera: Zaia bocciato sul fine vita

la Repubblica: Trump scuote l’America

La Stampa: Gaza, l’Iran sfida gli Stati Uniti

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, per quelle bocciate dal Fisco / il reddito medio dichiarato è 23.530 euro

Avvenire: La fede nel mirino

Il Messaggero: Ilva, decreto per il commissario

Il Giornale: La destra blocca / il suicidio assistito

Qn: Fine vita, Zaia fermato dal fuoco amico

Leggo: Sanità, per curarsi si va a Nord

Il Fatto: Meloni e Salvini litigano / pure sulla data del voto

Libero: Ballando fra i pm

La Verità: L’eredità avvelenata di Speranza: / piano gender per i bimbi a scuola

Il Mattino: Lavori Pnrr, avviso ai sindaci

il Quotidiano del Sud: Fermate l’inganno dell’autonomia

il manifesto: Rieccolo

Domani: «Troppe scappatoie sulle pensioni» / Allarme per le riforme del governo