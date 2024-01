Rugby: imbattibilità casalinga per i Fenici Marsala, battuta anche Ragusa

17/01/2024 09:59:00

Splendida giornata di rugby vissuta domenica a Marsala. Il Club Fenici Rugby Marsala, che partecipa con una selezione under 16 di atleti di Marsala, Trapani e Palermo, è sceso in campo con il Ragusa Rugby Union. Un'altra vittoria ribadisce l'imbattibilità casalinga e come dichiarato dal tecnico Moreno Debiasi: "frutto di un bellissimo primo tempo, giocato da una squadra consapevole delle proprie potenzialità". Otto sono state le mete realizzate, alcune finalizzate al termine di azioni ben avviate e che hanno entusiasmato il pubblico. Una menzione speciale per il metaman Naccari autore di ben 4 marcature, Sciarabba che continua a crescere e stupire in touche con percentuali di conquista eccezionali e Sangiorgio pilastro della mischia. Un plauso va tributato agli amici del Ragusa che, insieme allo Staff, hanno dimostrato spirito rugbistico dentro e fuori il campo da gioco (compresa la pulizia degli spogliatoi), distinguendosi per determinazione ed educazione. Un grazie ai numerosi appassionati e amici intervenuti al Municipale Nino Lombardo Angotta di Marsala, che ci hanno sostenuto con i loro applausi. Il Rugby della Sicilia occidentale con il supporto e il vero confronto con le altre squadre siciliane sta regalando grandi emozioni sportive ed umane. Vi invitiamo a vivere insieme a noi altre giornate di un grande gioco e a respirare l'atmosfera di fratellanza e unione che solo lo sport riesce a trasmettere. Grazie ai ragazzi, genitori, sostenitori, amici e volontari per questa bellissima giornata di Sport sano. Prossimo appuntamento per sabato 20 gennaio al Municipale di Marsala ore 14:30 per assistere al match Fenici - Melrose Milazzo.