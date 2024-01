Al teatro Rivoli a Mazara la rassegna "Arte, Musica, Kultura"

24/01/2024 10:10:00

Sabato 20 gennaio, al CineTeatro Rivoli di Mazara, il secondo appuntamento della Rassegna “Arte, Musica, Kultura”, con la direzione artistica di Piero Indelicato, e cioè la commedia “Come fosse amore” di Marco Cavallaro, per la regia di Marco Cavallaro, con Anna Bellucci, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Peppe Piromalli e Viviana Colais. Tante risate e relax in sala per un evento molto atteso e partecipato, esattamente come il precedente, che sta dando conferma dell'assoluto gradimento del cartellone da parte dell'utenza.

Il terzo appuntamento in Teatro adesso è in programma il 16 febbraio, sempre alle ore 21,00 con “Una compagnia di pazzi”, scritto e diretto da Antonio Grosso, con Antonio Grosso, Antonello Pascale, Gioele Rotini, Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli e con Natale Russo.

Di cosa si tratta? 1945 fine seconda guerra mondiale, due infermieri gestiscono un manicomio con soli 3 pazzi, alle pendici di un paesino ai confini con la Campania e la Basilicata. La guerra si svolge nelle vicinanze, ma in questo manicomio, nulla succede, queste cinque persone vivono la loro vita, come se intorno non fosse successo nulla, gli infermieri non si comportano da infermieri, ma con il loro pazienti c’è una confidenza come se convivessero tutti sotto lo stesso tetto. Un giorno viene scoperta, da uno dei “pazzi”, una cassaforte nell’ufficio del direttore: da qui i nostri protagonisti, pensando che ci sia del denaro o pietre preziose, escogiteranno un piano per aprirla, scappare con il bottino e conquistare una libertà meritata. Uno spettacolo che tratta un tema forte con la solita ironia che caratterizza oramai da anni gli spettacoli di Antonio Grosso.