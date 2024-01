27/01/2024 02:00:00

Una nuova pensilina al Molo Ronciglio di Trapani per i viaggiatori in arrivo e in partenza per Pantelleria. Il Comune di Trapani ha concesso all’Autorità portuale di sistema della Sicilia Occidentale, una pensilina per il riparo dei passeggeri in transito.

La struttura è stata sistemata ieri mattina, presso la banchina del molo Ronciglio, alla presenza dell’assessore Giuseppe La Porta.

La collocazione di una pensilina era la richiesta avanzata dal Circolo del Partito Democratico di Pantelleria al Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.