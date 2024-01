Calcio: il Marsala batte anche l'Alcamo e si avvicina alla vetta della classifica

28/01/2024 22:04:00

E’ stata una vittoria in trasferta con il più classico dei risultati, quello contro l’Alba Alcamo, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Promozione Sicilia girone A. Uno 0-2, giocato sul neutro di Castellammare del Golfo, figlio del grande lavoro che sta svolgendo tutto il team alla cui guida, Mister Totò Brucculeri sta sempre più improntando il suo credo calcistico fatto di buon calcio e di tanta determinazione. Il risultato colto in questa difficile trasferta, fa conquistare tre importantissimi punti utili a collocare capitan Genesio e compagni al 5° posto in classifica con 30 punti, a sole tre lunghezze dalla seconda piazza.

Pronti via, e da subito si comprende che gli azzurri vogliono portare a casa un risultato più che positivo ed in un impianto sportivo dall’ottimo manto erboso sintetico nei cui spalti albergano circa un centinaio di tifosi lilibetani, al primo minuto gli azzurri confezionano una palla gol clamorosa che sembrava aver superato la linea di porta. Sarà il preludio ad alcune manovre d’attacco che però non sortiranno il desiderato gol. In difesa, in sostituzione dello squalificato Filippo Rallo, Brucculeri schiererà titolare il giovane Giovanni Marchese che al 29’ ripagherà la fiducia del suo Mister depositando in rete la palla dello 0-1, certificando che l’ottimo lavoro della società alla ricerca di giovani promesse marsalesi sta continuando a dare i suoi frutti. L’Alcamo reagirà allo svantaggio ma quasi mai l’estremo Barbera verrà chiamato seriamente in causa.

La seconda frazione di gioco inizierà con un infruttuoso forcing dei padroni di casa e con un Marsala che tesserà una buona tela di passaggi tra difesa e centrocampo che porterà il team azzurro a rendersi pericoloso in diverse occasioni. Mister Brucculeri al 20’ farà rifiatare Oscar dopo il positivo lavoro di interdizione e proposizione a centrocampo, sostituendolo con Vetrano che al 22’, servito dentro l’area da Carovana, effettuerà un intelligente passaggio all’indietro verso Iannotti che trafiggerà il portiere dell’Alcamo portando sullo 0-2 i lilibetani che gestiranno il risultato sino al fischio finale del direttore di gara.

Tabellino: Alba Alcamo 1928 - FC Marsala 0-2

Marcatori: 29’ pt Marchese (M), 22’ st Iannotti (M).

Alba Alcamo 1928: Misseri, Prestigiacomo, Bellia (48’st Pera), Mancuso, Riccobono, Ammoscato (42’pt Cancila), Gallina, Caruso (33’st Falanga), Corso, Conigliaro (31’st Di Giuseppe), Lentini. Allenatore: Vincenzo Virga.

Marsala: Barbera, Genesio, Marchese, Damonte, Nocito (31’st Veltri), Taormina, Mamone, Bono, Carovana (49’st Zingales), Iannotti (49’st Vellutato), Oscar (17’st Vetrano). Allenatore: Totò Brucculeri.

Ammoniti: Gallina, Misseri, Ammoscato, Di Giuseppe, Falanga (A); Carovana, Damonte, Bono, Vetrano, Veltri (M).

Arbitro: Sig. Andrea Citrano di Palermo.

Assistenti: Sig. Fabio Marino di Palermo e Sig. Alessio Dennis Vedda di Palermo.