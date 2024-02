Schifani alla Bit: "L'aeroporto di Trapani Birgi è il nostro fiore all'occhiello"

06/02/2024 11:35:00

"L'aeroporto di Trapani Birgi è il nostro fiore all'occhiello". L'ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della seconda giornata di incontri istituzionali alla Bit, Fiera Internazionale del Turismo.

Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha così incassato il plauso pubblico del presidente della Regione.



“Una spia del flusso turistico sono gli aeroporti” ha detto il presidente Renato Schifani che su Birgi ha aggiunto: “È un aeroporto di grande crescita. Per la prima volta è tornato in pareggio di bilancio. Il conto economico va bene. L’aeroporto che, è di intera proprietà della Regione, - ha sottolineato Schifani -, grazie anche al presidente Ombra ha portato dei risultati non indifferenti. Trapani, oggi, è un nostro fiore all’occhiello con un milione e trecentomila passeggeri e un aumento del 50% rispetto all’anno precedente”.

Il presidente Salvatore Ombra, ai margini dell’incontro che si è svolto nello stand Sicilia, ha ringraziato il presidente Renato Schifani per il profondo interesse che quotidianamente il governo regionale dimostra verso l’aviazione civile siciliana e per il territorio trapanese in particolare.