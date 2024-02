Carnevale 2024: da Petrosino a Valderice, ecco dove sfilano maschere e carri allegorici

07/02/2024 06:00:00

Da Petrosino a Valderice, da Mazara a Paceco passando per Marsala. Sono tanti i comuni della provincia che si preparano a vivere il Carnevale 2024. Ecco cosa propongono tra carri, maschere, gruppi mascherati e di ballo, serate danzanti e degustazioni.

Presentato il Carnevale di Petrosino 2024 - A Petrosino il Carnevale iniziato spontaneamente nella metà degli anni '80, è uno degli eventi più attesi e sentiti dell'anno, sia dai cittadini locali che dai visitatori provenienti dalle zone circostanti e non solo. Dopo la ripartenza dello scorso anno, il Carnevale di Petrosino torna a crescere e da venerdì 9 a martedì 13 febbraio regalerà momenti di gioia e divertimento a grandi e piccini.

Quattro carri e un gruppo mascherato - Il Carnevale di Petrosino è stato presentato ieri, martedì 6 febbraio, dal sindaco Giacomo Anastasi e dall'assessore Antonella Pipitone alla presenza di alcuni componenti dell’amministrazione, insieme ad un referente per ogni carro, i referenti della direzione artistica e dello spazio bimbi al Centro Polivalente, sarà inaugurata ufficialmente sabato alle ore 18.30, in viale F. De Vita: taglio del nastro e partenza della sfilata, che percorrerà viale G. Licari, piazza della Repubblica, via X Luglio, viale F. De Vita e viale G. Licari, con i carri “RALF SPACCATUTTO” del Gruppo “ATTACCATICCI”, “Barbie e Ken – (a Pupa e u spacinnato)” presentato dall’ “Associazione culturale gruppo MUSA”, “Megghio si campa a ritmo di samba” dei “Ragazzi del Gregory Club”, “Niente è chiù como era una vota” del gruppo “BOLLICINE E FOLLIE” e il gruppo in maschera della “Scuola di Ballo Body Language” che presenta: “La Sirenetta – In fondo al mar”.

Via del Gusto, PalaCarnival e Carnevale dei Bambini - A fare da cornice al corteo, ci saranno la “Via del Gusto”, dove si potranno assaporare specialità locali, e un luna park con giostre per tutte le età. E ancora, il Carnevale dei bambini, dalle ore 16 presso il Centro Polivalente, e serate in musica, dalle ore 23.30, al PalaCarnival, in piazza della Repubblica. Ospiti della manifestazione, domenica 11 alle 21.00 Giovanna la Parrucchiera con l’esibizione dei gruppi in maschera e martedì 13, alle ore 21.00, i Trikke e Due Cabaret per le premiazioni del Carnevale 2024.

"Il Carnevale di Petrosino dura mesi. Nasce dall'entusiasmo di una comunità intera che già da fine novembre si incontra per costruire i carri allegorici, disegnare le maschere e le coreografie che nelle giornate di Carnevale ci regalano gioia e divertimento - dichiara il sindaco Giacomo Anastasi - Forse è proprio questo spirito di sincero divertimento e la voglia di stare insieme che fa del Carnevale di Petrosino un evento speciale che mette insieme ragazze e ragazzi, generazioni diverse in nome di un divertimento semplice e genuino. Già dalla mattina di venerdì con l'anteprima della sfilata degli alunni dell'istituto comprensivo Nosengo e poi sabato per il momento inaugurale e tutte le sere fino a martedì 13 febbraio, Petrosino vi aspetta a braccia aperte per regalarvi un Carnevale di festa, musica, risate e tanto buon cibo".

Mazara, dall’8 al 13 febbraio torna il Carnevale “Addrabbanna Lu Ponti” - Con il patrocinio ed il contributo straordinario del Comune, da giovedì 8 febbraio torna a Mazara del Vallo il Carnevale promosso dall’associazione culturale “Addrabbanna Lu Ponti” con spettacoli e sfilata dei carri allegorici. Il clou degli eventi è concentrato nel quartiere Trasmazaro, con zona spettacoli allestita nella via Emanuele Sansone, ma il percorso della sfilata interesserà in questa edizione anche via Piersanti Mattarella, corso Vittorio Veneto e piazza Matteotti.

Il programma del Carnevale - Giovedì 8 febbraio, ore 16:30 partenza della sfilata di carri allegorici dalla via Favara Scurto, con percorso verso via Mozia (Ponte Vecchio), via Piersanti Mattarella, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la Via Gian Giacomo Adria e piazza Matteotti, piazza Giacomo Matteotti e ritorno. “Live Radio Show” la radio in diretta sul carro con gli speakers di Radio Azimut Network, Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi Ore 21:30 zona spettacoli via Emanuele Sansone Live Music con il gruppo musicale “Candymen”; Sabato 10 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone e stesso percorso verso piazza Matteotti e ritorno. Ore 21:30 Live Music con il gruppo FOCURANNI e, a seguire, la musica del Deejay Vito Tre, con Gianfranco Campisi. Domenica 11 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone. “Live Radio Show”. Ore 21:30 Live Music con la band “New Beat Generation Feat. Dioscuri”; Lunedì 12 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone. Ore 21:30 Live Music con “Gioconda Swing Band”; Martedì 13 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

“Live Radio Show”. Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “The Remakers”

A presentare le serate sarà Gianfranco Campisi. Sono tre i carri preparati dall’associazione presieduta dalla signora Rosa Castelli: “A Sicilia Beddra”, “Ma che musica spaziale”, “Cosi Duci Olè”. “Non è escluso – dicono gli organizzatori – che possa aggiungersi un quarto carro realizzato da un gruppo cittadini”. I carri saranno accompagnati da gruppi in maschera, tutti i cittadini sono invitati a formare gruppi e unirsi alla sfilata”.

Ordinanza per il traffico - Con ordinanza del comando della polizia municipale si regolamenta la sosta ed il transito nella zona interessata alle sfilate ed agli spettacoli. Previsti: dalle ore 19 alle ore 2 nei giorni 8, 10, 11, 12 e 13 febbraio, il DIVIETO di TRANSITO e FERMATA con rimozione forzata nella Via Emanuele Sansone nel tratto compreso tra la Via Ruggero Leoncavallo e la Via Pietro Mascagni. Previsti inoltre nelle stesse giornate, dalle ore 14 alle ore 20, il divieto di fermata nelle vie interessate al percorso delle sfilate e durante il passaggio delle stesse sfilate il divieto di transito.

Carnevale a Marsala - Maschere, musica e animazione per il "Marsala in Festa". Da giovedì 8 a sabato 10 febbraio, tre giornate carnevalesche coinvolgenti promosse e organizzate dall'Amministrazione comunale, con il coordinamento delle iniziative affidato all'Associazione “Dream Life”. Si comincia giovedì prossimo con la sfilata per le vie cittadine, che vede la partecipazione di alunni delle scuole marsalesi. Ciascun Istituto ha scelto un tema, con maschere che - in una colorata parata - saranno accompagnate dalle Scuole di danza, tra musica e balli, fino a confluire in Piazza della Repubblica. Questa sarà anche il luogo di incontro nei pomeriggi del 9 e 10 febbraio, con esibizioni e intrattenimenti per bambini, animate favole Disney e la partecipazione di Comics & Cosplay.

Valderice - Carnevale, che passione! Uno degli appuntamenti da non perdere con il folklore della provincia di Trapani è sicuramente quello con il Carnevale valdericino, che richiama numerosi visitatori anche dai paesi vicini con la sfilata, lungo la via principale di Valderice, dei carri allegorici, realizzati in polistirolo e in cartapesta dagli artisti locali, che ogni anno si sbizzarriscono nella scelta dei temi e delle allegorie da rappresentare. Saranno giornate all'insegna dell'allegria e del divertimento, con musica e balli e la degustazione di prodotti tipici trapanesi. Il Carnevale di Valderice Il Carnevale di Valderice è in programma dall'8 all’ febbraio con spettacoli vari, esibizioni di street band, cabaret, l'animazione per i più piccoli e il concorso Mascherina.

Paceco - Dall'08 al 12 Febbraio torna la Carnevalata di Paceco organizata dalla Pro Loco. In Piazza Vittorio Emanuele il Food&Shop con tante degustazioni e street-food. Le giornate saranno arricchite da intrattenimenti per i grandi e i piccini. Sabato 10 e domenica 11 Febbraio si svolgeranno le sfilate dei carri allegorici per le vie del paese.