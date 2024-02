I fatti del 12 Febbraio 2024: Angelina Mango, Trump, accordo sul patto di stabilità 

12/02/2024 06:51:00

E' il 12 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• È Angelina Mango, la figlia di Mango, la vincitrice del festival di Sanremo. A maggio volerà a Malmö, in Svezia, per rappresentare l’Italia all’Eurofestival. Durante le cinque serate la Rai ha incassato 60.182.000 euro di pubblicità

• Durante un comizio nella Carolina del Sud, Trump ha detto che se gli alleati europei morosi non si decidono a pagare la loro quota per restare nella Nato, lui si rifiuterà di difenderli. «Direi alla Russia: fate un po’ quel che cavolo volete…»





• Gli Houthi hanno fatto sapere che assumendo la guida della missione Aspides l’Italia si sta mettendo nei guai. Tajani ribatte: «Non ci faremo intimidire»

• È stato trovato l’accordo sul Patto di Stabilità. Le nuove regole saranno applicate già quest’anno. Ora la Meloni dovrà concordare ogni spesa con Bruxelles

• Michele Misseri ha finito di scontare la condanna a otto anni ed è uscito dal carcere di Lecce. «In cella mi sentivo più libero, fuori mi sento invece incarcerato», ha dichiarato sospirando

• Ottocento animalisti sono saliti a Trento per manifestare contro la legge ammazza-orsi varata dalla giunta provinciale. Gridavano: «Vergogna! Vergogna!» «Assassini! Assassini!». I più scalmanati auspicavano di vedere Fugatti appeso per i piedi

• In Sicilia manca l’acqua. Non piove da tempo. Non si sa più come irrigare i campi. In alcuni comuni è già iniziato il razionamento. Il governatore Schifani ha dichiarato lo stato d’emergenza

• Sabato pomeriggio a Torino è stata celebrata la messa funebre per Vittorio Emanuele di Savoia. «Ora Sua Altezza sta guardando negli occhi Gesù»

• Javier Milei è andato in Vaticano ad abbracciare il Papa. Dopo essersi insultati a vicenda i due cercano di fare buon viso a cattivo gioco

• Diego e Andrea Della Valle hanno lanciato un’opa su Tod’s con l’obiettivo di togliere la società da piazza Affari

• È partita la sfida tra imprenditori per prendersi la presidenza di Confindustria. Si fanno quattro nomi: Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi e Emanuele Orsini

• In Sicilia un muratore di 54 anni, già adepto di una setta evangelica, poi sprofondato in un fanatismo religioso sempre più cupo, ha ucciso moglie e due figli durante un esorcismo. Loro erano morti strangolati nei loro letti. Lei sepolta in giardino, il corpo carbonizzato. La terza figlia, 17 anni, è sopravvissuta in stato di choc

• Nella zona industriale di Prato due pachistani hanno ucciso un camionista indiano per derubarlo. Sono stati arrestati 24 ore dopo il delitto su un treno Milano-Torino. Avevano addosso 10 mila euro in contanti e il cellulare della vittima

• Federico Vercellone, professore all’Università di Torino, accusato di aver molestato due studentesse, va al contrattacco. «È una caccia alle streghe»

• Paolo Pasqualini, 39 anni, capo reparto dell’Esselunga di Centocelle è stato divorato da tre rottweiler mentre passeggiava in un parco

• L’ex premier olandese Dries van Agt e la moglie Eugenie, 93 anni lui e 93 anni lei, hanno deciso di sottoporsi a eutanasia

• L’Inter è a +7 sulla Juve, il Milan ha battuto il Napoli e accorcia le distanze. Il Genoa ha resistito per un’ora agli assalti dell’Atalanta, poi non c’è stato nulla da fare ed è finita 4 a 1 per i bergamaschi

• Sei Nazioni di rugby, Irlanda Italia è finita 36 a 0. I nostri sono usciti a testa bassa dal prato smeraldo dell’Aviva Stadium di Dublino. I 55 mila tifosi sugli spalti non se la sono sentita di infierire

• Dopo i Mondiali di calcio, il Qatar si è preso pure i Mondiali di nuoto. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella 4x100 maschile

• A Las Vegas si è giocato il Super Bowl, finale della NFL. I Kansas City Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers per 25 a 22. Taylor Swift è scesa in campo per festeggiare

• È morto Dario Osella, fondatore del caseificio Osella. Era il re dei formaggi freschi piemontesi. Aveva 92 anni

• Se ne è andato anche Alberto Mandolesi, giornalista romanista, volto di tante tivù locali capitoline nell’ultimo mezzo secolo. Fu il primo giornalista a intuire il talento di Francesco Totti. Aveva 72 anni

Titoli

Corriere della Sera: Trump, schiaffo alla Nato

la Repubblica: Ue, l’Italia sotto esame

La Stampa: Conte-Landini, patto sul lavoro

Il Sole 24 Ore: Panetta: il taglio dei tassi è più vicino / Dare certezze sulla riduzione del debito

Il Messaggero: Pnrr, sanzioni per i ritardi

Il Giornale: Trump: pagate, o finirete con Putin

Qn: Zuppi: «Un inganno il diritto a morire»

Leggo: Stermina la famiglia: «C’era il diavolo»

Il Fatto: Sanremo non finisce più: voti / spariti, Israele e politici furiosi

Libero: Gli ebrei le suonano al Festival

La Verità: Bonaccini sdogana l’eutanasia / senza far votare nemmeno il Pd

il Quotidiano del Sud: La politica dello spettacolino

Domani: Trust, palazzi, milioni e Monopoli / Gli affari del braccio destro di Meloni