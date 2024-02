14/02/2024 17:12:00

Finisce a "Chi l'ha visto?", su RaiTre, il caso di Sergio Leone, l'uomo di Castelvetrano scomparso in Germania.

La sua vita è nel mistero da oltre tre mesi. Sergio Leone è un uomo di 42 anni originario di Castelvetrano che vive Germania ma di lui non si hanno notizie dal 5 novembre. La sua famiglia in Sicilia teme per il peggio. )

L’uomo è sparito da Darmstadt, una non lontana da Francoforte. Non ha i farmaci necessari per la sua terapia e potrebbe trovarsi in difficoltà. Per questo la madre ha chiede l’aiuto di tutti e ha diffuso una foto del figlio.

Tra i segni particolari, un tatuaggio sulla spalla sinistra con stemma di famiglia, sullo stesso lato, Leone ha un tatuaggio con i nomi Gaia e Sofia. Sul braccio sinistro sopra il gomito, un altro tatuaggio con la scritta “acquirit eundo vires” e la data “12.06.1981”. Sull’avambraccio destro, inoltre, un’altra scritta “Chanel”. Sono tratti che possono essere utili per il suo riconoscimento e ritrovamento.