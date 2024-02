Marsala, venerdì al Cinema Golden proiezione di Lala di Ludovica Fales

15/02/2024 12:50:00

Lala di Ludovica Fales arriva in Sicilia domani venerdì 16 febbraio al Cinema Golden di Marsala, alle 20.30.

A introdurre il film al pubblico presente in sala Patrizia Sileoni. Al termine della proiezione il Q&A con la regista.

Lala, Samanta e Zaga hanno la stessa età, condividono gli stessi desideri e sogni. Sono tre giovani italiane, che l'Italia non riconosce perché i loro genitori sono nati altrove. Le loro storie prendono forma, e si intrecciano in un racconto collettivo di una e tante adolescenti senza documenti portandoci, tra i paradossi della legge in un viaggio collettivo alla ricerca della identità di un’intera generazione dai diritti indefiniti o negati. In un caleidoscopio di storie che si intersecano diventa il manifesto di una generazione, un mosaico di voci di ragazze e ragazzi e che sono tutte e tutti “Lala”.

Firmano il brano speciale, realizzato appositamente per il film, “Il Mio Nome è Lala” gli Assalti Frontali, storica band hip hop romana.

Lala ha vinto il Premio Corso Salani alla 35a edizione del Trieste Film Festival, il premio del pubblico mymovies alla 41a edizione del Bellaria Film Festival e la menzione speciale per il documentario alla 15a edizione di Ortigia Film Festival.

Lala è una produzione Transmedia production (Italia), Staragara (Slovenia), con il contributo di Fondo Audiovisivo del FVG, MiC – DG Cinema (tax credit), FVG Film Commission, Regione Lazio, Slovenian Film Centre (Tax rebate), sviluppo Biennale College Cinema. Special Track musicale “Il Mio Nome è Lala” di Assalti Frontali, feat. Luca D’Aversa. Il film è distribuito da Transmedia production.