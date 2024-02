Mazara, l'Istituto Ferrara ai campionati di Cucina Italiana di Rimini

15/02/2024 19:00:00

L’Istituto Superiore "Francesco Ferrara" - Sez. Alberghiera di Mazara del Vallo, partecipa ai campionati della cucina italiana organizzata dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) e prevede la partecipazione di cuochi professionisti e allievi provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si terra' alla Fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio prossimo. Ad essa parteciperanno per la categoria “ragazzi speciali”, guidati dal prof. Chef senior Calogero Abruzzo, gli alunni mazaresi Margherita Othomane, sez.pasticceria e Vincenzo Austero come tutor.

Insieme si cimenteranno nella gara a coppia, presentando il piatto denominato “Rustico siciliano” privilegiando le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Alla competizione nazionale parteciperà anche un altro allievo dell' istituto, Salvatore Austero che con il "Team Culinary Sicilia junior" di cui fa parte, insieme al prof .chef Alfonso Pollari rappresenteranno la Sicilia. La partecipazione ai campionati Italiani di cucina ,come sottolinea la dirigente scolastica Caterina Licia Ingrasciotta, costituisce una occasione unica per i ragazzi che si stanno formando in questo ambito ed offre loro la possibilità di fare esperienza e confrontarsi con chef e realtà culinarie di tutta Italia.