Sanità in Sicilia, un convegno di Italia Viva oggi a Marsala

17/02/2024 08:28:00

''Diamo inizio ad un ciclo di eventi di Italia Viva nelle diverse province siciliane. L’obiettivo è di chiamare a raccolta la nostra comunità per dibattere, di volta in volta, su temi di interesse specifico per i diversi territori, per ascoltarne le istanze e le problematiche, ma anche per avviare una riflessione politica su temi di interesse generale. È un’occasione importante, sia per ricevere input e suggerimenti, ma anche per formulare proposte che diventano battaglie politiche di Italia Viva per il futuro della Sicilia e dei Siciliani. Cominciamo da Marsala, parleremo di un tema assolutamente urgente: la Sanità. Ascolteremo le voci della Provincia, ci confronteremo su idee che abbiamo già avanzato, dall’utilizzo del MES alle procedure di nomina delle cariche apicali nella Sanità siciliana, dalle vaccinazioni in età pediatrica alle procedure di accesso agli studi di Medicina, ma anche raccoglieremo altri spunti, altre proposte". Cosi Fabrizio Micari, componente dell'esecutivo regionale di Italia Viva Sicilia.

Ogg, infatti, Sabato 17 febbraio, alle ore 10, a Marsala, presso il Complesso Monumentale San Pietro, Italia Viva presenterà il convegno “Sanità, le proposte di Italia Viva”. L’evento accenderà i riflettori su alcuni aspetti legati alla necessaria ratifica del MES, alle liste di attesa, alla situazione degli ospedali siciliani. Interverranno esponenti del mondo della Sanità e delle Istituzioni, i relatori interni al partito sono, Nicola Rizzo, coordinatore provinciale, Fabrizio Micari, componente dell’esecutivo regionale, Rossana Titone, componente del comitato nazionale, Dafne Musolino, senatrice.

La conclusione dei lavori è affidata a Davide Faraone, capogruppo alla Camera dei Deputati di Italia Viva. L’incontro-dibattito avrà l’obiettivo di un confronto con le parti sociali ma soprattutto con i cittadini.