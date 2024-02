La settimana sportiva: gli Shark tornano imbattibili - Calcio: i risultati in provincia

19/02/2024 06:00:00

• Pallamano: in serie A1 femminile l'Handball Erice ha rispettato il turno di riposo ed ha guardato i risultati delle altre contendenti ai Play-Off scudetto. Salerno vince la propria sfida in trasferta a Sassari per 23-34 e sorpassa in classifica le Arpìe ericine. Vincono anche Bressanone e Pontinia in trasferta, la prima a Mezzocorona per 27-38 e la seconda a Dossobuono per 25-32 raggiungendo entrambe con 23 punti il Team di Coach Manojlovic. I prossimi scontri diretti saranno decisivi per tutte le formazioni che ambiscono a vincere il campionato. in serie A2 Bronze maschile il Giovinetto Petrosino perde la sfida in trasferta a Pescara che aggiungendosi a quella della settimana scorsa contro il Noci, fanno abbandonare i sogni Play-Off e quindi promozione al Team di Coach Fiorino. Il risultato di 29-22 rende l'idea di quanto il roster petrosileno abbia dovuto sudare per poter provare ad insidiare il match ai pescaresi senza però riuscirvi. Gli ottimi Stipe Bilokapic con 7 reti, Leonardo Pantaleo con 5 e Giorgio Mannone con 4 saranno i primi punti fermi di partenza per la prossima programmazione agonistica del sodalizio petrosileno.

• Basket: torna alla vittoria, in questa difficile fase ad orologio, la formazione granata del Trapani Shark che batte in casa la Tezenis Verona per 89-81 che così avvalora la tesi che "l'altro girone" era molto equilibrato e probabilmente livellato verso l'alto rispetto al girone Verde in cui ha militato per la stagione regolare il Trapani di Coach Parente. Comunque livelli molto alti per questa fase ad orologio, nessun avversario è da sottovalutare, tutti cercano vittorie e predominio in campo e Coach Daniele Parente ha ben compreso con quale spirito bisognerà affrontare tutti i match con l'occhio strizzato all'unico obiettivo possibile: la A1. Ottimo terzo quarto per i granata che recuperano lo svantaggio che aveva loro imposto il roster gialloblù e si lanciano, nell'ultima frazione, verso la vittoria. Notae 16, Marini 12, Horton, Mian Imbrò e Pugliazi 10 punti. Queste le parole di Coach Ramagli: "....contro questi avversari bastano pochi minuti di black-out per far cambiare l’inerzia del match”.

• Calcio serie D: undicesima vittoria consecutiva per i granata di Mister Alfio Torrisi che sempre più leader de questa serie D battono in trasferta i calabri del Locri per 0-3. Dai primi istanti si vedrà la superiorità di gioco del Trapani che con un bel colpo di testa di capitan Cocco andranno in vantaggio già al 6' del primo tempo. Sempre nella prima frazione di gioco e dopo diverse occasioni da gol, ci penserà Sartore Perez a raddoppiare al 29'. Un uno/due micidiale che mette i granata nelle condizioni di poter giocare in scioltezza il finale di primo tempo e quasi tutto il secondo. Sul finale della seconda frazione di gioco la terza rete verrà realizzata da Montini. E' sempre più vicina la serie C. Di seguito gli highlights di Locri-Trapani 0-3:

• Calcio Eccellenza: buona vittoria dell'Accademia Trapani in casa contro l'Aspra per 2-0. Un vero e proprio scontro diretto per la permanenza nella categoria che rilancia le ambizioni di salvezza dei trapanesi. Sarà vittoria anche per il Mazara 46 che registrà così la prima vittoria dal ritorno di Mister Iacono sulla panchina dei gamberi mazaresi. Un 2-1 contro l'Athletic Club Palermo che rilancia il team mazarese nella griglia Play-Off promozione per la serie D. Pareggi esterni per la Folgore Castelvetrano e per il Castellammare. Un punticino per entrambe che muove la classifica e tanto bene fa per il morale delle due formaizoni. Sconfitta invece per il Fulgatore in trasferta a Favara. Un 1-0 che rilancia la classifica degli agrigentini e che rimanda ad altre occasioni la conquista di punti per il Fulgatore. Anche il Mazara di Mister Dino Marino torna nuovamente alla sconfitta a Marineo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Un 2-0 che non lascia nulla all'immaginazione se non che ai canarini serve lavorare tanto per poter uscire da questa brutta situazione di classifica. In foto la gioia nello spogliatoio dell'Accademia Trapani:

• Calcio Promozione: brutta sconfitta per il Marsala di Mister Totò Brucculeri che deve arrendersi sul finale di gara contro il Partinicaudace di Riccardo Abbenante. Un 1-0 che allontana gli azzurri dalla zona Play-Off e complica di molto i piani promozione. Un match che ha registrato una involuzione nel gioco dei lilibetani che sul neutro di Terrasini ed in presenza di un terreno di gioco in sintetico che faceva presagire a buone trame di gioco, invece, producono davvero poco se non lanci lunghi e poca palla a terra. Un match poco produttivo che fa preoccupare la tifoseria azzurra e che in vista del prossimo match interno contro il forte Bagheria impone al sodalizio del Presidente Sardone una buona dose di riflessioni che possano rilanciare le ambizioni di promozione.

• Futsal: momento magico per il Futsal Mazara che vince il match interno contro il Barcellona Futsal per 3-0 riuscendo a blindare la testa della classifica e, vista la sconfitta del Mistral Meeting, addirittura si porta a quattro lunghezze dalla seconda posizione abitata dal Soverato Futsal. Si allontana dalla vetta di altri due punti il Marsala Futsal che pareggia per 7-7 il difficilissimo match in trasferta contro l'Adrano C5. Un match vietato ai deboli di cuore che ha visto il pareggio dei lilibetani grazie ad un calcio di rigore realizzato da Tendero e fischiato a due secondi dalla fine del tempo regolamentare. Visto il match, non si deve pensare di aver perso due punti, bensì, di averne guadagnato uno. Di seguito l'intervista post partita a Mister Bruno del Futsal Mazara:

Calcio Femminile: Il Femminile Marsala batte, al Nino Lombardo Angotta di Marsala, lo Scicli 4-0 nella seconda fase del Campionato di Eccellenza regionale. Le padrone di casa infatti, andate in gol con Termine, Via, Pisciotta e Bahloul, calano il poker a partire dal secondo tempo dopo una prima metà di gara equilibrata e combattuta che sorprende infatti le sorti dell’incontro grazie ad una reazione decisa e motivata delle lilybetane che conquistano così 3 importanti punti dopo la prima deludente giornata a Rocca di Caprileone. Domenica 25 febbraio alle ore 15:00, il Calcio Femminile Marsala sarà ospite al De Simone di Siracusa per affrontare il Siracusa Calcio 1924 per l’andata di 3^ giornata Poule Promozione Eccellenza Sicilia. Di seguito gli highlights del match.