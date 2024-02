Sicilia, sequestrati 4mila giocattoli pericolosi per la salute dei bambini

Trapani. Non si ferma all'alt, i carabinieri lo inseguono e lo arrestano

Non si ferma all'alt, i carabinieri lo inseguono e lo arrestano. E' successo a Trapani, in via Tenente Alberti. Protagonista un pregiudicato di 45 anni arrestato dai militari della Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale. I...