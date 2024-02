I Pattinatori Trapanesi ai Campionati Italiani di Pattinaggio Indoor 2024 di Pescara

24/02/2024 12:30:00

Conclusi i Campionati Italiani Indoor in quel di Pescara riservati alle categorie Allievi, Junior e Senior, dove per una manciata di centesimi Nicolas Incandela, all'esordio nella categoria Allievi M, si è piazzato nella tredicesima posizione, mancando per un nulla la finale nella 1 giri crono atleti contrapposti, l'ASD Polisportiva Saline Trapanesi si immerge in un altro weekend ricco di emozioni. E' la volta del Campionato Italiano Indoor per le categorie Ragazzi ed il Trofeo Skate Italia riservato alla sola categoria Ragazzi 12. Tra il 24 ed il 25 Febbraio 2024 il Pattinodromo ex Gesuiti di Pescara sarà teatro di un'altra avvincente competizione, ove Carla Scavone e Clarissa Virga per la categoria Ragazzi F e Asia Volpe per la cat. Ragazzi 12F, rappresenteranno al loro meglio i colori granata della più antica e corposa scuola di pattinaggio corsa in line trapanese, che quest'anno grazie ad un lavoro fantastico di tutto lo Staff dell'ASD Polisportiva Saline Trapanesi ha sfiorato i 100 tesserati. Ad organizzare la manifestazione sempre l'ASD Pescara, insieme alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, del CONI, del Comitato Regionale FISR, con il sostegno della Città di Pescara e della Regione Abruzzo. A seguire la spedizione la Coach Valentina Incandela. Un doveroso tributo per l'improvvvisa scomparsa del Mister Carmelo Castorina, grande Atleta Catanese ed esperto Coach di Pattinaggio Corsa, punto di riferimento di tutti i rotellisti Siciliani e non solo.