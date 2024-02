Imprenditorialità giovanile in Sicilia. Al via Yes I Start Up. Come partecipare

27/02/2024 12:30:00

Il modello Yes I Start Up, nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) e l'Ente Nazionale per il Microcredito, è stato riconosciuto come una buona prassi comunitaria e inserito dall'OCSE nel progetto Youth Entrepreneurship Policy Academy (YEPA) tra i modelli di riferimento europei sull'autoimprenditorialità. Questo innovativo modello di intervento è stato adattato e personalizzato per rispondere alle specifiche esigenze della Regione Siciliana.

L'iniziativa Yes I Start Up, denominata "Formarsi per Diventare Imprenditore/Imprenditrice in Sicilia", nasce con l'obiettivo di rilanciare l'occupazione e contrastare la disoccupazione attraverso la promozione di nuove iniziative imprenditoriali e facilitare l'accesso alle misure di finanziamento nazionali e/o regionali già disponibili.

Il percorso YISU-SICILIA, promosso dall'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito, è destinato ai partecipanti del Programma Regionale FSE + 2021/2027.

Obiettivi del Progetto - ccompagnare i partecipanti nel processo di sviluppo delle loro competenze imprenditoriali, consentendo loro di strutturare in modo completo le loro idee imprenditoriali attraverso l'acquisizione di conoscenze e metodologie, formalizzandole in un business plan. Guidare i partecipanti nell'esame delle misure di agevolazione nazionali e/o regionali e assistere nella preparazione della documentazione necessaria per presentare la domanda di finanziamento.



Il progetto è rivolto a residenti in Sicilia che si trovano nelle seguenti condizioni - Disoccupati/inoccupati che non svolgono alcuna attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva, né fanno parte di società attive registrate nel registro delle imprese. Persone con disagio lavorativo, che non svolgono alcuna attività lavorativa o non sono titolari di partita IVA attiva, e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è pari o inferiore alle detrazioni spettanti secondo la legislazione fiscale vigente. Persone destinatarie di politiche passive come la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Il progetto Yes I Start Up rappresenta un'opportunità cruciale per i residenti in Sicilia che desiderano avviare un'attività imprenditoriale. Il percorso, totalmente gratuito, offre ai partecipanti tutte le competenze e le conoscenze necessarie per sviluppare il proprio progetto imprenditoriale e accedere ai finanziamenti disponibili.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 100 ore, si suddivide in due fasi - Fase teorica (80 ore): focalizzata sull'analisi delle competenze, lo sviluppo delle soft skills, l'orientamento professionale, il potenziamento delle competenze digitali.

Fase pratica (20 ore): offre un percorso di accompagnamento personalizzato e assistenza tecnico-specialistica per la definizione del piano d'impresa.

Per Informazioni ed Iscrizioni: MRC Retail srls (soggetto attuatore)Email: info@mrcretail.com

Sito Web: www.mrcretail.com

Referente: Maria Rosa Bellomo (335.6280504)

Articolazione Didattica e Programma: