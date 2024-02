28/02/2024 13:00:00

Con delibera della giunta del 12 febbraio il Comitato Italiano Paralimpico Sicilia ha nominato i tre nuovi delegati per le province di Ragusa (Antonio Giovanni Siciliano), Siracusa ( Giuseppe Battaglia) e Trapani, per prossimo quadriennio 2021/2024. Per la provincia di Trapani e’ stata nominata la Dott.ssa Valeria Ferranti. Il Presidente Salvatore Mussoni, nella foto accanto alla neo delegata per la provincia di Trapani Valeria Ferranti, e tutta la Giunta augurano ai nuovi delegati un buon lavoro.

Queste le prime considerazioni della Delegata del CIP Trapani Valeria Ferranti : “Sono orgogliosa di fare parte del Comitato Italiano Paralimpico e di contribuire a garantire che gli atleti paralimpici possano eccellere nello sport e rappresentare il nostro paese con orgoglio . E’ fondamentale promuovere l’importanza dello sport paralimpico e di combattere le discriminazioni e gli stereotipi associati alle persone con disabilità” .