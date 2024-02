Karting: Angelo Lombardo fa il bis a Triscina, primo alloro per lo Junior Raffaele Minì

28/02/2024 18:00:00

Il secondo round del Campionato Regionale Karting Aci Sport si è svolto sulla “rivisitata” pista trapanese di Triscina, in condizioni meteo impervie. Nonostante ciò altissima è stata l’affluenza dei piloti, che hanno voluto competere sul nuovo layout del tracciato, modificato soprattutto nella parte conclusiva. Una grande opportunità, offerta da Karting Sicilia, organizzatore della kermesse, per i circa 90 protagonisti di provare un primo approccio con il “nuovo” circuito in vista dei Campionati Italiani, qui in programma dal 19 al 21 Aprile. Ci sarà ancora occasione di tornare a Triscina prima del Tricolore il 7 Aprile, nuovamente per la terza prova del Campionato Regionale.

Dopo le prove cronometrate del mattino, la fase clou delle finali ha visto avvicendarsi sette categorie tutte molto appassionanti e combattute. In 125 OK N il successo con distacco è andato a Giuseppe Papillo, del Castorina Racing che ha chiuso i 14 giri della pista in 11’18”01 al secondo posto Matteo Puglisi e terzo il già Campione Italiano cat.60 mini kart Salvatore Sardo. Primo bis di giornata in 125 OK N Junior per Antonio Bonomo, già vincitore a Melilli nel primo round del regionale. L’alfiere del team Leotta, che è giunto al traguardo in 15’41”131 ha lottato per il successo con Andrea Castro secondo a 590 millesimi. Sul podio anche Giole Galfano unico a rimanere a pieni giri rispetto a tutti gli altri, molto più staccati. Nella cat. Mini Gr 3, primo successo in carriera per il marinese Raffaele Minì, del Team Vrt, fratello del Campione di F.3 Gabriele, che ha saputo gestire al meglio la gara, con una performance matura nonostante l’età che lo ha portato a vincere col tempo di 10’49”805 (10 giri) davanti a Gaetano Paziente e Tancredi Di Prima. Si è rivisto quindi davanti a tutti il numero 46, caro a Gabriele ai tempi degli esordi in Kart e da sempre sulle moto di Valentino Rossi. Si conferma dominatore della Mini Gr 3 Under 10 il maltese Ayrton Jon Tonna,del BM Sport, che su 7 giri ha fatto segnare il tempo di 8’05”732, davanti a Lorenzo Sciacca e ad Oskar Vitala.

Passando alle categorie con il cambio: In 125 Kzn vittoria dell’ Under Giuseppe Termine del Vrt Motorsport, che con il tempo di 10’50”702 ha preceduto Alessio Ferlisi e l’Over Rosario Di Benedetto. Fra i Rookie della Kzn in evidenza Giuseppe Di Dio anche lui della Bm Sport, vincitore con 10’43”159 (10 giri), davanti a Riccardo Orlando e Luigi Cannella. Entusiasmante come sempre la 125 kz2, la classe regina del karting che ha visto sfidarsi 20 piloti in pista. Il messinese Angelo Lombardo anche lui già vincitore a Melilli ha fatto l" en plein” con il miglior tempo in qualifica, il successo in prefinale dopo un appassionante testa a testa con il siracusano Michael Paparo e la vittoria sul bagnato della finale col tempo di 13’37”278. L’esperto pilota di Barcellona ha preceduto all’arrivo il giovane Silvio Gallo e Francesco Tomarchio dopo l’abbandono di Paparo, per un problema tecnico nei primi giri e il ritardo di Catrel Sciuto che aveva per lungo tempo occupato la seconda posizione insidiando anche il primato del vincitore. Antonio Tramontana ha preceduto Alfio Messina nella sfida fra gli over.