01/03/2024 14:00:00

Si è svolta a Modica la 17esima edizione della Coppa Sicilia di Karate. Una trentina di atleti del club di Marsala diretto dal Maestro Vito Genna hanno soggiornato in quel territorio stupendo, noto per il barocco e per i film del commissario Montalbano, e tra di loro Sofia Genna vince una bella gara sui kata delle cinture nere. Altre medaglie d'oro sono state vinte nelle rispettive categorie da Sabine Germer, Francesco Miceli, Luca Ingrassia, Angelo Pizzo e Samuele Donato. Argento per Giuseppe Casubolo, Marco di Benedetto, Desirée Pipitone, Alice Giaramida, Viola Parrinello e Sofia Pizzo. Bronzo per Matteo Angileri e Marilù Pantaleo. Bravi anche Peppe Ferrera, Francesco Pantaleo, Helena Gambina, Margherita Marchese, Nicolò Marino e Flavio Saladino. Adesso testa agli ultimi impegni stagionali tra cui il Campionato Italiano di Pescara, l'internazionale di Ferrara e la Trinacria Cup che si terrà proprio a Marsala. Poi un mese circa di sosta per poi spostarsi in Argentina per lappuntamento clou: il Campionato Mondiale.