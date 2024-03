Mazara, domenica a Costiera gare ciclistica e podistica

01/03/2024 10:30:00

Mazara del Vallo si prepara ad accogliere una giornata di sport, con due competizioni in programma per domenica 3 marzo, realizzate con il patrocino dell'amministrazione comunale.

Organizzata dall'Asd Ciclistica Mazara con Libertas Ciclismo Sicilia, domenica 3 marzo dalle ore 9,30 alle ore 14 circa si svolgerà la manifestazione ciclistica che prevede un percorso ciclo turistico non competitivo ed una gara agonistica amatoriale denominata “1^ Trofeo Ciclistico Bar Bacio Nero - I^ Memorial Totò Passanante (sportivo ciclista mazarese)”. Il raduno è previsto per le iscrizioni dei ciclisti dalle ore 7,30 alle ore 9 nel bar Bacio Nero di piazza Massimo D'Azeglio. Alle 9,30 da piazza D'Azeglio si avvierà il percorso ciclo turistico e non competitivo che percorrerà via Serroni, il prolungamento di via degli Archi, direzione poligono tiro a volo e Borgata Costiera. Da lì inizierà il tratto agonistico all'altezza di via Cervinia, prolungamento via degli Archi e, all'altezza del policampo olimipico provinciale di tito a piattello inversione a U e ritorno verso Borgata Costiera. In totale 10 giri da 7,5 km ciascuno per un totale di 75 km. Seguiranno a Borgata Costiera le premiazioni. Per lo svolgimento in sicurezza dell'evento nel corso della gara sarà interdetto il traffico veicolare dal fungo idrico di Costiera fino ad arrivare al Policampo Olimpionico provinciale di tiro a piattello.

Sempre domenica 3 marzo, , organizzata dall'Asd Atletica Mazara domenica 3 marzo, si svolgerà la gara podistica denominata "Poggioallegro Costiera - Grand Prix provinciale di corsa su strada Fidal" giunta alla ventesima edizione e valida come seconda prova ufficiale del "BioRace Trofeo Per... Correre/Spanu Sport". Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 8,30 di domenica 3 marzo presso piazza del Popolo di Borgata Costiera. La partenza alle ore 9,30 e l'arrivo sono previsti in via Sciuti nei pressi di piazza del Popolo. Alcune categorie (SM 60 e SF) effettueranno tre giri del percorso per un totale di 6240 metri, le altre categorie gareggeranno sulla distanza di 8320 metri (4 giri). Il percorso interesserà le vie Sciuti, Cervinia, Costiera, raccordo sterrato del fungo idrico, Salaparuta, Modica e ritorno in via Sciuti.

Le vie del percorso verranno interdette al transito e alla sosta dei veicoli per la durata della gara podistica.