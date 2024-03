Anche Febbraio è stato un mese anomalo in Sicilia: toccati i 24 gradi

05/03/2024 20:25:00

Anche Febbraio è stato un mese anomalo in Sicilia. Ed è il sesto mese consecutivo, con una temperatura su di 1,9 °C superiore alla media del periodo 2002-2023.

Non si è trattato del mese di febbraio più caldo della serie 2003-2023, dal momento che nello storico febbraio 2016 le temperature medie erano state superiori di ben 2,6 °C rispetto alla norma di 8,8 °C. L'anomalia però è stata particolarmente marcata per le temperature minime assolute mensili, mai così elevate come media regionale nel periodo di osservazione.

Lo fa sapere il servizio SIAS della Regione Sicilianatanto che ben 58 stazioni SIAS su 96 hanno registrato i valori più elevati delle minime assolute di febbraio dell'intera serie 2003-2023.

In pratica, sono mancate le correnti fredde, che hanno solo l'ambito l'isola. La massima è stata di 24,7 gradi, a Francofonte. La minima, di - 6, è stata registrata sull'Etna.

Qui gli altri dati.