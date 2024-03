Arrestato a Mazara del Vallo un 34enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi

06/03/2024 11:38:00

Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L'intervento

I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un'abitazione di Mazara del Vallo a seguito di una segnalazione al numero di pronto intervento 112 da parte di alcuni vicini di casa che avevano udito una lite in corso tra una madre e suo figlio.

La flagranza di reato

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e hanno accertato che il figlio, il 34enne, l'aveva aggredita verbalmente e fisicamente, sferrandole uno schiaffo al volto.

L'arresto

Alla vista dei Carabinieri, il 34enne ha tentato di divincolarsi e di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La convalida e la misura cautelare

Al termine delle formalità di rito e dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Un messaggio importante

L'arresto rappresenta un importante segnale di attenzione da parte delle Istituzioni verso il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, che purtroppo ancora oggi colpisce molte donne e persone fragili. I Carabinieri invitano chiunque sia vittima di violenze a denunciare l'accaduto, anche in forma anonima, al numero di pronto intervento 112.