A Trapani le iniziative per i 160 anni della "Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai"

06/03/2024 10:17:00

Da oggi e fino al 10 marzo a Trapani le inziziative per i 160 anni dalla fondazione della Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai di Trapani che rappresenta un pezzo importante nella storia di Trapani e della sua marineria.

La Società è nata nel 1864 per incentivare lo spirito di fraternità, di solidarietà e di soccorso mutualistico fra i marittimi trapanesi, continuando ancora oggi, per quanto possibile, la sua missione. Inoltre, ha curato da sempre la custodia e della gestione del

Sacro Gruppo dei Misteri “La Caduta al Cedron” - Ceto Naviganti, preoccupandosi di portarlo in processione il Venerdì e il Sabato Santo nel rispetto della tradizione cristiana.

La storia della Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai passa poi attraverso la creazione a Trapani della prima Scuola Nautica ed alla fondazione della Banca Del Popolo nel 1883 e nella storia più recente è strettamente legata alla nascita dell’Unione

Maestranze, costituita a Trapani nel giugno del 1974, grazie all’intuizione ed all’instancabile lavoro del Comandante Francesco Bosco, Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai, Socio Fondatore, Primo Presidente e dal 1976 Presidente Onorario dell’Unione Maestranze e per vent’anni Presidente del Comitato Esecutivo della Processione dei Misteri di Trapani, scomparso a novembre del 2022.

Dal 30 luglio 2023 la Società è Presieduta dal Com.te Giuseppe Manzo. Questo evento verrà celebrato con una serie di manifestazioni che si terranno a Trapani il 6 ed il 10 marzo p.v., secondo il seguente programma: oggi 6 marzo 2024 Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio Ore 11,00 – Incontro con gli alunni dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” di Trapani sul tema: “160 di Storia 1864-2024” ;

Durante l’evento saranno assegnate delle borse di studio per tre allievi dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” - Trapani a seguito di una collaborazione fra Società e la dirigenza dello stesso Istituto. Le borse di studio saranno intitolale all’Amm. Giuseppe Francese, già per quattro anni Comandante del Porto di Trapani e Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e grande sostenitore di tutte le iniziative a favore del porto di Trapani; 10 marzo 2024 Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio Ore 18.00 - Concerto di Marce Processionali della Settimana Santa in collaborazione con la Nuova Banda “M° G. Asaro” di Paceco, diretta dal M° Roberto Marceca.