Al Parco di Lilibeo la Giornata dei Beni Culturali dedicata a Sebastiano Tusa 

07/03/2024 18:30:00

Il Parco Archeologico di Marsala, in occasione della Giornata dei Beni Culturali dedicata alla memoria del compianto e illustre archeologo Sebastiano Tusa, il 10 marzo 2024, promuove la fruizione del patrimonio meno conosciuto, ma non per questo meno importante, custodito nei ricchi depositi del Museo Lilibeo con una iniziativa qui di seguito descritta:

domenica 10 marzo, ore 10.30-12.30 “Il Museo Segreto”. Visite ai giacimenti culturali nei depositi del Parco archeologico di Lilibeo- Marsala presentazione a cura di Maria Grazia Griffo, archeologa del Parco;

visite guidate a cura di: Giovanni Polizzi, ricercatore UNIPA - “S.A.M.O.T.H.R.A.C.E.” SiciliAnMicroNanOTech Research And innovationCEnter. Gli apparati decorativi delle case di Lilibeo (atrio depositi); Maria Elena Barbera, Mauro Gandolfo, archeologi – Il lavoro di inventariazione dei giacimenti culturali: materiali inediti dalle necropoli e l'abitato di Lilibeo (deposito n.7).

Le visite saranno riservate a gruppi di 30 persone, suddivise in sottogruppi di 15 per ciascuno degli spazi dedicati, ad intervalli di 20 minuti.