Marsala, la Fiom Cgil è il primo sindacato dell'azienda metalmeccanica Ausonia

07/03/2024 19:00:00

La Fiom Cgil si conferma, con i propri rappresentanti tra i lavoratori, il primo sindacato dell'azienda di produzione di gruppi elettrogeni Ausonia Srl di Marsala, una delle più importanti del settore del territorio. Le elezioni delle Rsu e delle Rls hanno, infatti, decretato un un importante risultato per la Fiom Cgil che, su 92 votanti, ha ottenuto 36 voti di lista per le Rsu e 51 voti di lista per le Rls.

Ad essere stato eletto, per il terzo mandato consecutivo, il lavoratore Giampiero Silvia a cui sono andate 34 preferenze per l'elezione delle Rsu e 49 voti per le Rls.

"Questo importante risultato -dice il segretario provinciale della Fiom Cgil Giuseppe Favara - da merito, ancora una volta, all’incessante lavoro svolto dai nostri rappresentanti aziendali. Le elezioni delle Rsu delle Rls rappresentano un importante momento di democrazia e di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori".

"In questi anni - dice Giampiero Silvia - ci siamo confrontati con l'azienda per migliorare alcune criticità. Oggi l'Ausonia ha incrementato i livelli occupazionali che sono cresciuti, in due anni, da 76 a 108 dipendenti tutti a tempo indeterminato, e investito nella sicurezza nel luogo di lavoro. Continueremo - conclude - a vigilare affinché siano sempre rispettati i diritti contrattuali per tutte le lavoratrici e i lavoratori".