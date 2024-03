Marsala, al buio i quartieri di Amabilina e via Istria

07/03/2024 20:40:00

Da undici giorni manca la luce in buona parte del quartiere popolare di Amabilina e da qualche giorno anche nel quartiere di via Istria l'illuminazione pubblica è spenta.

Per quel che riguarda Amabilina, alcuni cittadini hanno provato a segnalare agli uffici comunali ed hanno saputo che c'è un guasto ad una cabina, ma che manca la squadra di operai per riparala.

Intanto sia ad Amabilina che in via Istria, quartieri per i quali si dovrebbe avere sempre tanta attenzione, e non "Una Tantum", come nel caso della pulizia dei mesi scorsi, per i residenti non è proprio bello rientrare a casa e fare il tragitto dal parcheggio fino al portoncino totalmente al buio.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.