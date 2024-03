Favignana, un'esposizione permanente per celebrare l'eleganza di Donna Franca Florio

08/03/2024 15:07:00

L'eleganza e lo sfarzo di Donna Franca rivivono in una straordinaria esposizione permanente

che sarà inaugurata giovedì 14 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Florio a Favignana. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l'Area Marina Protetta Isole Egadi e con il prezioso contributo di Prada Group.

Le sale di Palazzo Florio accoglieranno quattro riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da Donna Franca. Una celebrazione della bellezza e dell’eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo della Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Principale attrazione dell'esposizione sarà la riproduzione dell'abito indossato da Donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donata da Prada Group al Comune di Favignana. L'originale è attualmente conservato presso la Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. Non esiste più traccia invece dell'abito ritratto nella versione del dipinto a noi pervenuta, realizzata nel 1924, ora di proprietà dei marchesi Berlingieri.

Conseguentemente alle rimostranze di Ignazio Florio, il quale rifiutò di acquistare il dipinto, infatti, Boldini ritoccò l’opera modificando la posa di donna Franca e aggiornando l’abito ai canoni più alla moda. Grazie al prezioso contributo di Miuccia Prada è stato possibile oggi ricostruirlo filologicamente, rendendolo materialmente visibile per consentire di ammirarne la preziosità data da una linea semplice ma seducente.

L'abito sarà esposto al secondo piano di Palazzo Florio insieme con altre tre riproduzioni sartoriali, con relativi monili, realizzate dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo, nell'ambito di un progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale promosso dall'Area Marina Protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura.

I visitatori potranno ammirare i tessuti utilizzati per la realizzazione degli abiti e apprendere informazioni storiche e curiosità. Un'esperienza immersiva unica, attraverso giochi di luce, audio e proiezioni di immagini, nella quale la bivalenza multimediale e materiale si fonde per rappresentare in modo totale la mondanità e il lusso della famiglia Florio nel suo periodo più fiorente.

Il progetto dell'Area Marina Protetta prevede anche un ulteriore allestimento, al primo piano, dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso Ipad di ultima generazione i visitatori potranno effettuare un tour virtuale attraverso i principali siti produttivi e luoghi diventati celebri.

All'inaugurazione interverranno il sindaco Francesco Forgione, l'assessore al Turismo Stefania Bevilacqua, il direttore dell'Area Marina Protetta Isole Egadi Salvatore Livreri Console, Daniela Brignone, dell'Università di Catania, e Chico Paladino Florio, di Casa Florio.

"L'inaugurazione di questa straordinaria esposizione rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità", dice il sindaco Francesco Forgione. "Gli abiti di donna Franca Florio, simbolo di eleganza e raffinatezza, arricchiranno il patrimonio culturale di Favignana, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di immergersi nella storia delle nostre isole. Ringraziamo la marchesa Marida Berlingieri e Prada Group per il loro importante e prezioso contributo". "Questa esposizione è il risultato di un una proficua collaborazione tra Istituzioni ed Enti culturali, che hanno lavorato con impegno per valorizzare e promuovere il ricco patrimonio storico e culturale della nostra isola", dice l'assessore Stefania Bevilacqua. "Siamo entusiasti di offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgete e memorabile che celebra la bellezza e l'eredità di donna Franca e della famiglia Florio".