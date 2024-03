Mazara, "Medaglia d'onore per lunga navigazione" al marittimo Vincenzo Calandrino

08/03/2024 17:30:00

Nell’ufficio del Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, Raffaele Giardina, si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia d’onore di lunga navigazione a Vincenzo Calandrino, classe 1948. Al marittimo è stata consegnata l’onorificenza

della medaglia d’oro, per aver effettuato oltre 35 anni di navigazione.

Le medaglie d’onore di lunga navigazione rappresentano per la gente di mare un importante attestato di riconoscimento per i lunghi periodi vissuti in mare, lavorando con onore e responsabilità, affrontando numerosi rischi e sopportando le tante privazioni ed

il peso della lontananza dagli affetti familiari che questa professione impone.

Nel corso della breve cerimonia, sono stati ricordati con emozione alcuni aneddoti legati alla difficile vita della gente di mare ed il Comandante ha testimoniato la propria sincera ammirazione per il duro lavoro svolto con grande abnegazione dai nostri marinai.