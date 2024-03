Calcio a 5: il Futsal Mazara sabato in casa si gioca la promozione in A2

09/03/2024 13:00:00

Prima i play off promozione, poi la Coppa Italia e adesso il campionato. Quelle fra Futsal Mazara e Soverato Futsal, insomma, non sono mai sfide banali. A meno di un anno di distanza dal primo doppio confronto, allora in palio c’era la Serie B, mazaresi e calabresi si ritroveranno gli uni difronte agli altri per la quinta volta sabato 2 marzo con inizio alle ore 16.00 al Palazzetto dello Sport di contrada Affacciata. Ed in palio, questa volta, ci sarà una fetta piuttosto cospicua di campionato, di quelle che possono valere addirittura la promozione in A2. Un appuntamento cruciale per due società che, grazie ad una gestione seria ed ambiziosa, da matricole, oggi si ritrovano a contendersi un posto nel “futsal che conta”. Il bilancio dei quattro precedenti è di 2 vittorie per i siciliani, un pareggio, quello al cardiopalma nel match di Coppa Italia che ha spedito i mazaresi alle Final Eight nazionali, ed una vittoria per i calabresi. Il Mazara, al momento primo della classe con sette punti di vantaggio sui soveratesi attuali secondi, proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta del calorosissimo pubblico di casa per mettere una seria ipoteca sul discorso promozione. Il Soverato è reduce da un periodo piuttosto altalenante. Se in casa è uno schiacciasassi, il quintetto di Mister Tomaino nelle ultime tre trasferte di campionato non ha portato a casa neppure un punto. Tutte sconfitte di misura contro Acireale, Blingink e Barcellona che hanno rallentato la corsa della corazzata calabrese. In chiave offensiva i riflettori sabato saranno tutti puntati su Leo Costa, vice capocannoniere del girone con ben 27 gol. Anche se in realtà i calabresi possono contare su diverse soluzioni tattiche che rendono temibile l’intero collettivo, così come dimostrato in occasione del match di Coppa Italia. Come accade ormai da diverse giornate, al fine di regolamentare il numero di accessi consentiti al Palazzetto di contrada Affacciata, la società gialloblu ha previsto l’emissione di un tagliando omaggio che è possibile ritirare presso i seguenti punti di distribuzione: - Agatone Via Salemi 106/A; - AZ Color Via Salemi 233/B; - Studio Bicenter Viale Africa 63 tutti a Mazara del Vallo.