Calcio a 5: in serie B pareggiano il Mazara ed il Marsala. Il punto della situazione

Una 19° giornata, quartùltima di stagione regolare, che muove la classifica per le due formazioni trapanesi di Calcio a 5 nel girone H del Campionato nazionale di serie B che ha visto la capoclassifica Futsal Mazara 2020 impattare in casa per 4 a 4 contro la diretta concorrente al salto di categoria Soverato Futsal ed il Marsala Futsal 2012, con l'identico risultato di 4 a 4, impattare la trasferta di Monreale contro il Villaurea. Risultati che se fanno mantenere ai gialloblù di Mister Bruno un vantaggio di sei punti dalla seconda posizione, concedono ancora chances di giocarsi la promozione anche ai lilibetani di Mister Giacalone che con i loro 35 punti rimangono a tre lunghezze dal Soverato che di punti ne ha 38 e vedono allungare la distanza dalla seconda posizione, occupata dal Mistral Meeting tornata a vincere, di un'altra ulteriore lunghezza.

A tre giornate dal termine del Campionato, considerate le sfide che attendono tutte le protagoniste, si tingono di giallo sia la zona promozione che la zona retrocessione. Nella parte alta della classifica, quella di cui ci occuperemo, spicca alla 20° il big match tra il Mistral Meeting ed il Mazara che comunque, visti i sei punti di distacco tra le due contendenti, garantiscono ai neopromossi gialloblu la possibilità di mantenere la testa della classifica. Il Team di Mister Bruno nella successiva 21° affronterà in casa il Città di Adrano. Un match da prendere con le molle perchè gli ospiti sono a due punti dalla salvezza diretta e sicuramente non regaleranno nulla in questa sfida. Nell'ultima, la 23°, si giocheranno la serie A2 in trasferta contro l'Arcobaleno Ispica. Sembra fatta, ma occhio alle insidie che sono sempre dietro l'angolo.

Il Mistral Meeting sembra avere il compito più difficile: nella prima delle tre sfide si recherà, come già detto, a Mazara e si giocherà il tutto per tutto in un match che promette scintille già da adesso. Nella 21° riceverà in casa il Soverato giocandosi la posizione in classifica e nell'ultima, nuovamente in casa contro il Villaurea Monreale alla ricerca di punti per la salvezza diretta. Il Soverato riceverà in casa, nel primo dei tre confronti rimasti, il Villaurea Monreale, poi sempre in casa lo scontro diretto contro il Mistral Meeting ed infine in trasferta contro il Città di Adrano, anch'essa alla ricerca di punti salvezza. Per nulla semplice questo cammino.

Infine tocca vedere le sfide che attendono il Marsala Futsal 2012: nella 20° affronterà in casa il Blingink Soverato; da notizie di sabato pomeriggio sembra che l'Amministrazione Comunale abbia risolto il problema legato al gruppo elettrogeno e quindi l'ingresso al Palazzetto non verrà più limitato; si attende il pubblico delle grandi occasioni che da inizio stagione ha sempre sostenuto calorosamente gli azzurri di Mister Giacalone. Poi, nella 21° il Marsala renderà visita al Bovalino che vorrà fare bella figura nel suo ultimo impegno casalingo ma che non dovrebbe complicare il cammino dei marsalesi, per poi tornare in casa e chiudere la stagione regolare, nella 23° giornata, contro il Barcellona Futsal. Terminare nel proprio fortino il campionato da neopromossa con la prospettiva della promozione in A2 è il miglior regalo che si potesse fare ad una piazza desiderosa di gioire ancora.