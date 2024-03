Volley B1: la GesanCom Marsala in casa divide i punti contro Arzano

10/03/2024 09:30:00

Dividono la posta in palio la GesanCom Marsala Volley e la Lu.Vo Barattoli Arzano nella 18° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un match davvero bello ed appassionante che ha visto, al Palazzetto dello Sport lilibetano, le due formazioni giocare una partita pregna di vera pallavolo che non ha mai consegnato ad una delle due sfidanti la certezza della vittoria. Ne è uscita una sfida condita da diversi capovolgimenti di fronte da entrambe le parti che ha, alla fine, consegnato l’unico punto di differenza alle ospiti campane che hanno dimostrato di avere, nell’arco dei cinque set, quel qualcosa in più che ha consentito loro la vittoria.

E’ stato l’unico scontro diretto per la posizione in classifica che la giornata presentava in calendario e, vista l’importanza della sfida, i due Coach non hanno risparmiato i roster consentendo, nei cinque set giocati, a quasi tutte le atlete l’ingresso sui rispettivi 9X9. Coach Campisi presenterà la diagonale Varaldo/Grippo, le bande Gasparroni/Silotto e le centrali Caserta/Galiero alternate al libero Norgini. Coach Piscopo dal canto suo schiererà la regista Allasia in diagonale con l’opposto Putignano, le schiacciatrici De Siano e Sanguigni, le centrali Passante e De Leon con il libero Valeria Piscopo.

Sarà battaglia vera in tutti e cinque i parziali del match con Marsala che sfrutterà soprattutto il gioco sulle centrali ed Arzano che ricorrerà a difese estreme ed attacchi dalle bande. Un gioco speculare anche nel ricorso ai cambi incrociati delle diagonali allo scopo di sfruttare tutte le potenzialità dei roster chiuderà quattro dei sei cambi possibili in ogni set: Sturniolo/Varaldo e Morciano/Grippo, alle quali va aggiunto l’ingresso di Modena per Marsala; Silvestro/Putignano e Carpio/Allasia, alle quali va aggiunto l’ingresso di Palmese per Arzano. Una serie di punto a punto appassionante che ha coinvolto le coronarie degli spettatori fino alla fine del match.

Tabellino: GesanCom Marsala Volley – Lu.Vo Barattoli Arzano 2-3 (25/27, 25/15, 20/25, 33/31, 10/15).

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 10, Grippo 3, Caserta 19, Galiero 18, Gasparroni 2, Silotto 12, Norgini (L), Modena 5, Sturniolo 0, Morciano 11, Bergese ne. Allenatore: Ciccio Campisi. Battute Err 10, P.ti 12; Ricezione 41%; Muri Punto 7.

Lu.Vo Barattoli Arzano: Putignano 25, Allasia 3, Passante 16, De Suero 7, De Siano 14, Sanguigni 12, Piscopo V. (L), Silvestro 0, Palmese 0, Carpio 2, Dello Iacono ne, Piscopo F. ne. Allenatore: Antonio Piscopo. Battute Err 14, P.ti 9; Ricezione 39%; Muri Punto 9.