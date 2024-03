Distretto turistico affida a Bruno Bertero il compito per diventare DMC. Nuovi incontri con operatori del settore

11/03/2024 16:10:00

Trapani, 11 marzo 2024 - Due giorni fitti di incontri con gli imprenditori e gli operatori turistici del territorio getteranno le basi per la creazione della DMC (destination management company) “West of Sicily”.

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale si avvia concretamente a cambiare la sua strategia e a trasformare la gestione da DMO a DMC, al fine di espandere la competitività sui mercati nazionali e internazionali. Al tal fine ha affidato a Bruno Bertero, manager con una lunga esperienza nel settore e direttore generale della DMO Langhe Monferrato Roero, il compito di avviare il percorso che condurrà alla costruzione di un piano prodotti e successivamente alla identificazione di servizi turistici propedeutici alla creazione di pacchetti e alla loro promozione, consentendo un incontro diretto tra la domanda e l’offerta.



Gli incontri con albergatori e operatori del settore si terranno in molte località della provincia. Inizieranno domani mattina alle 9.30 a Marsala/Petrosino e proseguiranno a Mazara del Vallo/Campobello di Mazara; nel pomeriggio si sposteranno nell’area Trapani /Erice/ Valderice/Paceco/Misiliscemi/Isole Egadi. Mercoledì riguarderanno l’area di Castellammare del Golfo/Calatafimi-Segesta, poi la zona di San Vito Lo Capo/Buseto Palizzolo e Custonaci per chiudersi nelle aree di Salemi/Gibellina/Valle del Belice. Per gli operatori di Pantelleria sarà organizzata una riunione ad hoc.

“Trapani e la sua provincia offrono al turista un’ampia scelta di esperienze e di opportunità - dice Bruno Bertero - Quelli che avvieremo domani saranno incontri di carattere operativo al fine di esporre agli imprenditori le nuove strategie della gestione di destinazione. Gli operatori in questo modo potranno essere direttamente pronti sul mercato turistico e saranno individuati con molta più facilità dal turista che potrà costruire la propria offerta secondo i suoi gusti, scegliendo le esperienze a lui più congeniali. Sono fiducioso che gli operatori del territorio, che ho già incontrato nei mesi scorsi nel corso degli Stati generali del Turismo, sapranno cogliere questa grande occasione sperimentata con successo in altre realtà italiane”.

“Siamo pronti per il cambiamento di passo – sottolinea la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì – abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto e abbiamo scelto la professionalità e la competenza di Bruno Bertero per fare il salto di qualità nella gestione della destinazione. Sarà una grande opportunità per dare un impulso decisivo al territorio. Ci auguriamo che gli imprenditori soci, i Comuni, la governace dell’aeroporto Trapani-Birgi e tutti i soggetti coinvolti possano accompagnarci in questo percorso ambizioso”.

