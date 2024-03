Mazara 2024: la crisi di idee dell'MPA, appoggia Ippolito e dialoga con Quinci e Cristaldi

11/03/2024 06:00:00

L’MPA a Mazara, e magari non solo, sta vivendo una forte crisi di idee. Qualche giorno fa un giornale locale pubblicava delle dichiarazioni virgolettate dell’ex senatore Nino Papania, punto di riferimento del partito di Raffaele Lombardo in provincia di Trapani.

Le dichiarazioni riguardavano le amministrative di Mazara del Vallo, non sono congetture, ricostruzioni o voci di corridoio, sono dichiarazioni virgolettate che riguardano l’appoggio a Vita Ippolito e fanno così: “Al momento è un appoggio fragile, si dialoga anche con Quinci per definire quale sia la candidatura più appetibile per la città di Mazara e per l’MPA. La proposta relativa a Vita Ippolito ad alcuni sembra molto gradita e sostenuta da Forza Italia, per cui il quadro politico è abbastanza ordinato. C’è stata anche l’adesione di un pezzo di centrosinistra, ma la gran parte della coalizione è di centrodestra. Valutazioni da fare ora dopo ora”.



Questo significa solo una cosa: l’MPA, che ha presenziato alla conferenza stampa di lancio della candidatura della Ippolito, rappresentata sul posto dalla coordinatrice provinciale Maricò Hopps, scherzava. Forse non avevano capito che si trattata di una ufficialità e non di una prova. Certo in politica tutto può cambiare, pure a distanza di poco, ma certamente con questo fare repentino o c’erano le idee confuse prima oppure adesso. Perché se è vero che in politica la forma è sostanza qui siamo alla sconfessione di ciò che si era fatto qualche giorno prima.

E dove andranno? Papania non esclude nulla, parla con Nicola Cristaldi, con cui ha ottimi rapporti, dice, ma la volata potrebbe essere verso Salvatore Quinci, dove peraltro la Hopps aveva manifestato apertura fin da subito. Il dirigente regionale Angelo Rocca, intervistato al Volatore la settimana scorsa, aveva pure affermato che la linea di appoggio su Mazara era quella alla Ippolito, spiegando perché sia venuto meno il sostegno a Quinci. Non sono passati nemmeno 10 giorni che il quadro, e non sarà nemmeno l’ultimo, è stato ribaltato dalle stesse parole che arrivano dal leader dell’MPA in provincia di Trapani.

Nella stessa testata dove si riportano i virgolettati, cioè parole pronunciate da Nino Papania si continua così: “A Mazara le coalizioni sono abbastanza anomale. Quinci era con Azione, adesso non lo è più ed è sostenuto da Fratelli d’Italia. Con loro noi abbiamo un rapporto serio. La Lega dovrebbe andare con Cristaldi, dunque assume ancora un’altra posizione. Alleanze anomale, stiamo valutando bene cosa è opportuno fare e come muoverci per costituire una lista che sia più forte possibile in un’alleanza che ci permetta di essere altamente competitivi”.

Vita Ippolito non è una donna da caselle vuote, ha già dimostrato di avere idee, contenuti, capacità. Non farà l’utile idiota di turno dei partiti e dei loro giochetti, è una professionista ma soprattutto è una donna che ha chiari gli scenari, conosce cose e persone. Non si sarà nemmeno stupita di queste dichiarazioni.

Singolare è poi una nota di smentita sempre dello stesso Papania: “In politica come nella vita le parole hanno un peso e la serietaÌ€ pure. Non ho mai negato interlocuzioni a nessuno. Tuttavia la posizione di Mpa a Mazara del Vallo eÌ€ stata giaÌ€ chiarita in conferenza stampa con la candidata sindaca Vita Ippolito. Il resto fa parte della normale dialettica politica. Forse le posizioni chiare creano qualche fibrillazione. Non me ne preoccupo. Mpa, come ha affermato la coordinatrice provinciale Marico Hopps, sostiene la candidatura a Sindaco di Vita Ippolito. Senza equivoci”. Dalla dialettica alla incoerenza concettuale è stato un attimo.