Alcamo, stamattina al Teatro Cielo d'Alcamo in scena Stranieri Familiari - Coro per voce sola

12/03/2024 08:00:00

Oggi, 12 marzo, alle ore 11.00 presso il teatro Cielo d’Alcamo, le Pleiadi propongono agli

studenti dell’istituto Vito Fazio Allmayer lo spettacolo teatrale “Stranieri familiari – coro per voce sola” di e con Viviana Lombardo.

Lo spettacolo fa parte di un progetto sviluppato dale Pleiadi nell’ambito di un percorso di formazione e sensibilizzazione per le scuole riguardante la violenza domestica e il femmicidio. Il titolo, come scrivono le Pleiadi, si riferisce a un dato certo: la maggior parte dei casi di violenza sulle donne si consuma in famiglia, per mano di parenti, mariti, amanti, compagni, ex, conoscenti. La violenza di genere non è imputabile allo “straniero cattivo”.

STRANIERI FAMILIARI è il canto sofferto, a tratti ironico – un’ironia che è leggerezza e delicatezza, non oltraggio o dileggio alla memoria – di vite spezzate, di donne spregiate e sfregiate, un canto prodotto dal suono di pugni sferrati e calci assestati, di lame, forbici e… foulard. Alcuni episodi sono registrazioni fedeli di fatti di cronaca, altri non sono accaduti eppure potrebbero verificarsi da un momento all’altro. Si parla di donne comuni, sognanti e ingenue,

deluse e spavalde, donne arrabbiate e contraddittorie, non sante o martiri, il cui diritto alla vita non può essere negato. Il monologo dura 50 minuti, al termine è previsto un dibattito tra l’attrice Viviana Lombardo, le Pleiadi e gli studenti, un’occasione di confronto, formazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne nel contesto familiare e domestico con una riflessione sulle radici culturali del femminicidio.