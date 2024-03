A Castelvetrano si parlerà dei migranti, con Pietro Bartolo al Teatro Selinus

12/03/2024 07:00:00

Sabato 16 marzo alle 10, a Castelvetrano, l’eurodeputato Pietro Bartolo sarà al Teatro Selinus a parlare di ciò che accade giornalmente sulle nostre coste. E’ la conclusione del percorso sulla memoria che l’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo ha iniziato nel mese di gennaio, col patrocinio del Comune, nell’ambito delle esperienze didattico-formative per acquisire quelle competenze di cittadinanza attiva che puntano ad una più consapevole lettura dei fatti di attualità internazionale.

Pietro Bartolo non è solo un eccezionale testimone, ma anche un protagonista in qualità di medico, nelle prime ondate migratorie che hanno interessato l’isola di Lampedusa. Sarà un’occasione per comprendere una realtà complessa, individuare soluzioni, ma soprattutto promuovere nelle coscienze l’interesse per la cittadinanza attiva.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.