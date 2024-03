Vacanze di Pasqua e caro voli. Più di 300 euro per la Sicilia e la Sardegna

12/03/2024 00:00:00

E ci risamo, si avvicinano le vacanze di Pasqua ed è ancora caro-voli per i tanti docenti e ATA che lavorano lontano da casa e vogliono tornare dai propri familiari in occasione delle festività pasquali.

Un’analisi effettuata dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), in collaborazione con Assoutenti, evidenzia che i biglietti aerei per Sicilia e Sardegna superano i 300 euro.

Un biglietto A/R da Torino a Catania costa minimo 365 euro, poco meno di 320 euro se si parte da Venezia e Verona. Molto costoso anche andare in Sardegna: più di 320 euro Bologna- Cagliari, oltre 330 euro se si atterra ad Alghero. Gli sconti, i bonus e quanto fatto dalla Regione Siciliana non bastano a calmierare i prezzi che, puntualmente sotto le festività aumentano costringendo spesso a far passare le vacanze lontano dai propri affetti familiari.