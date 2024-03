Marsala, da Albarìa Enoteca sabato si inaugura la mostra di Jole Cascio

13/03/2024 11:57:00

Secondo appuntamento per Albarìarte, la rassegna d'arte curata dal Maestro Enzo Campisi e da Daniele Nuccio.

Sabato 16 Marzo, presso i locali di Albarìa Enoteca, a partire dalle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra di Jole Cascio.

Nata a Ciminna (PA), vivewsswwss ed opera a Marsala ove ha frequentato gli studi dell'acquarellista Enzo Zerilli e del pittore Vito Linares. Da quel momento vive un crescente impegno sia sul piano tecnico che dello sviluppo di un discorso creativo. Da anni fa parte di un gruppo di artisti il cui impegno è la ricerca pittorico-culturale. Ha approfondito varie tecniche: dall'acquerello all'olio, dal collage alle tecniche miste, tutte vissute con profonda ed ironica autocritica che le ispira spesso forme simboliche surreali. Ha esposto i suoi lavori in numerose personali ed ha partecipato in Italia ad estemporanee e collettive. Sue opere si trovano in numerose pinacoteche pubbliche e private.