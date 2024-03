Vino&Libri a Paceco, con Colomba Bianca e Giampiero Montanti

13/03/2024 15:00:00

L'AIS provinciale di Trapani e l'enoteca "La Bottega del caffè" di Paceco annunciano il secondo appuntamento

del progetto "Vino&libri, degustazioni eno-letterarie", un'occasione unica in cui la degustazione guidata di pregiati vini si combina con la lettura guidata di brani letterari, trasportando i partecipanti in un'atmosfera simbolica che coinvolge i sensi e la mente attraverso una narrazione ricca e multisensoriale.

Questo nuovo evento rappresenta un'immersione nelle tradizioni antiche e contemporanee del nostro territorio. Domenica 17 Marzo, alle ore 19.00, presso l'enoteca "La Bottega del Caffè" situata in viale Regina Margherita, 136 a Paceco, verranno presentati e degustati tre vini della cantina Colomba Bianca. Quest'ultima, composta principalmente da piccoli imprenditori agricoli, si distingue per il suo impegno nella promozione di una viticoltura innovativa e dinamica, con una particolare attenzione alla cooperazione come modello ideale per aumentare la visibilità del marchio a livello internazionale.

Durante l'evento, la storia di Giorgio e Nora, i due amanti fuggitivi del romanzo "Sono io che vi chiamo" scritto da Giampiero Montanti, si intreccerà in modo suggestivo con la presentazione e la degustazione dei vini della cantina Colomba Bianca. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente saranno i deliziosi dolci pasquali: cioccolato e colombe.

Gli autori presenti saranno Baldo Palermo, docente di lettere presso il liceo classico e scientifico di Trapani, e Giovanna Tranchida, sommelier AIS. Inoltre, Giuseppe Gambino, direttore commerciale dell'azienda, avrà il piacere di raccontare la storia e la filosofia della Cantina Colomba Bianca.

Per partecipare all'evento è necessario prenotare al numero 349 6729127, fino ad esaurimento posti. Il costo del ticket è di 7 euro.