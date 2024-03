"Città che legge". Presentato il numero della rivista dedicato a Trapani

14/03/2024 10:30:00

Alla Biblioteca Fardelliana, a Trapani, è stata presentata la rivista del Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura, “Città che legge – Libri e Riviste d’Italia” dedicata alla città di Trapani.

Si tratta di una variegata raccolta di articoli e contributi dedicati alla promozione della lettura a Trapani e nel suo territorio. Scritti da diversi autori, tra cui istituzioni, giornalisti, docenti, storici e scrittori, che evidenziano gli sforzi congiunti per consolidare la città come promotrice attiva della lettura.

Trapani, già insignita del titolo di "Città che Legge", finalista per la designazione di Capitale Italiana della Cultura 2022 e di Capitale Italiana del Libro 2024, ha consolidato il suo impegno culturale attraverso la realizzazione di sette Patti per la Lettura e la creazione di una Rete di festival letterari.

“Ringrazio l’assessora Rosalia D’Alì. In questi anni abbiamo condiviso l’impegno come amministrazione, assieme al personale della Biblioteca – dichiara il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida –, Enti pubblici e tanti attori del territorio. Questa biblioteca dovrà essere fruibile in orari utili per l’utenza e anche per i turisti. Il cammino della lettura, non significa solo leggere del passato ma saper scrivere anche un pezzo del futuro che verrà”.