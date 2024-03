Trapani, Max Giusti al Cine Teatro Ariston con "Bollicine"

14/03/2024 14:59:00

Sarà Max Giusti il protagonista dello show in programma sabato 16 Marzo alle 21.00 al Cine Teatro Ariston,

quinto appuntamento della rassegna “Si va in scena” con la direzione artistica di Alessandro Costa.

L’artista romano arriva a Trapani con il nuovo spettacolo all’insegna della comicità e del buonumore in cui smette i panni del Marchese del Grillo, la commedia musicale campione d’incassi e di risate che lo ha visto protagonista, e torna a indossare l’abito da mattatore. Giusti porterà in scena “Bollicine”, uno spettacolo in cui l’artista - all’apice della sua maturità personale e professionale - rivela le sue verità più scomode.

È un Max Giusti inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine che da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa a cui brindare.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema Royal e Diana. Online è possibile acquistare i biglietti su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Il sesto appuntamento della rassegna - già sold out - sarà lo spettacolo di Nino Frassica e la Los Plaggers Band in programma il prossimo 23 marzo.